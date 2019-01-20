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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 січ, 2022 20:36
Кащей написав:
Але ж є можливість купити за 50 грн у Сільпо фізичну карту,
Возможности получить карту бесплатно нет? А то платить за безымянную карту, по которой, может, и лимита не будет мне кажется неправильным. Готов посетить отделение Востока, если что.
Так в Джастине можно ж забрать бесплатно пластик
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Chicheva
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Додано: Чет 13 січ, 2022 22:05
Chicheva написав:
Так в Джастине можно ж забрать бесплатно пластик
Я в приложении не вижу такого варианта. Либо цифровая карта, либо пластиковая, "якщо ти придбав мене у Сильпо".
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Кащей
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 01:42
Кащей написав:Я в приложении не вижу такого варианта. Либо цифровая карта, либо пластиковая, "якщо ти придбав мене у Сильпо".
Возможно конечно что-то поменяли уже, но когда я получал, то в Джастине забирал день в день после оформления в приложении. Думаю можно уточнить это на горячке
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Chicheva
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 09:39
Кащей написав: Chicheva написав:
Так в Джастине можно ж забрать бесплатно пластик
Я в приложении не вижу такого варианта. Либо цифровая карта, либо пластиковая, "якщо ти придбав мене у Сильпо".
В Джастине уже нельзя забрать.
Купите в Сильпо за 50 грн, активируйте и получайте откат 75 грн. сразу на счет.
Так даже выгоднее на 25 грн.
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ВIВ
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 19:35
Так и сделал, пообщавшись с горячкой. Кстати, довольно профессиональный оператор попался, на школьника не похожий. И ждать ответа долго не пришлось.
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Кащей
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 19:50
Кащей
То Вам попался, наверное, учитель школьника, мне так ещё не везло:)
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Додано: Пон 17 січ, 2022 23:00
Подскажите, MCC 4215 почтовые услуги тут окешбечивается 1% ?
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ВIВ
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Додано: Пон 17 січ, 2022 23:05
ВIВ написав:
Подскажите, MCC 4215 почтовые услуги тут окешбечивается 1% ?
Если нет каких-то доп. категорий, то да
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Додано: Вів 18 січ, 2022 04:15
Имею 15к КЛ. Как часто поднимают? Какой максимальный КЛ у БВР?
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