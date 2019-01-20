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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 січ, 2022 10:01
ВIВ написав:
Спасибо, доп.категории в "предложениях банка"
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Додано: Вів 18 січ, 2022 10:09
Oberon написав:
У меня такая же частая проблема с тянучкой бобра. Поддержка у бобра совсем отбитая, там по ходу школьники, постоянно отвечали, что у них все ок и надо пробовать толкать из приложения банка донора. Достало и вот на моё очередное гневное обращение с требованием таки разобраться как следует и наказать кого попало, сегодня всё-таки ответили:
Приносимо вибачення за тривале очікування відповіді. Знайшли проблему та виправимо її з найближчим оновленням додатку, орієнтовно - 18.01.2022
Так что проблема на стороне бобра (в чем и не было сомнений, тк когда с тянучкой бобра происходил такой болт, другими банками тянулось на ура) и может даже будет прогресс
Подождём оновлення додатку.
Внезапно наступило 18.01. )
А тянучка бобра как была глючная - так и осталась
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Додано: Вів 18 січ, 2022 10:37
jay2004 написав:
Имею 15к КЛ. Как часто поднимают? Какой максимальный КЛ у БВР?
Есть учётка с 27к, почти с момента запуска.
Повышений не было (но в данном случае клиент и так закредитован)
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