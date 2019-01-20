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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:01

  ВIВ написав:Спасибо, доп.категории в "предложениях банка"

Да
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:09

  Oberon написав:У меня такая же частая проблема с тянучкой бобра. Поддержка у бобра совсем отбитая, там по ходу школьники, постоянно отвечали, что у них все ок и надо пробовать толкать из приложения банка донора. Достало и вот на моё очередное гневное обращение с требованием таки разобраться как следует и наказать кого попало, сегодня всё-таки ответили:
Приносимо вибачення за тривале очікування відповіді. Знайшли проблему та виправимо її з найближчим оновленням додатку, орієнтовно - 18.01.2022
Так что проблема на стороне бобра (в чем и не было сомнений, тк когда с тянучкой бобра происходил такой болт, другими банками тянулось на ура) и может даже будет прогресс :) Подождём оновлення додатку.

Внезапно наступило 18.01. )
А тянучка бобра как была глючная - так и осталась
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 18 січ, 2022 10:37

  jay2004 написав:Имею 15к КЛ. Как часто поднимают? Какой максимальный КЛ у БВР?

Есть учётка с 27к, почти с момента запуска.
Повышений не было (но в данном случае клиент и так закредитован)
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  #<1 ... 24252627
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