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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 10:05

  ВIВ написав:Коллеги подскажите варианты вывод СильпоГривен в кэш.
Жаба давит переплачивать за те же продукты что рядом на четверть дороже.
Можно в ЛС

Покупайте акционный товар.
velvet
 
Повідомлень: 4177
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 651 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 10:43

  ВIВ написав:Коллеги подскажите варианты вывод СильпоГривен в кэш.
Жаба давит переплачивать за те же продукты что рядом на четверть дороже.
Можно в ЛС

Получить персональное предложение на 25% скидку на любимые товары :)
unknownurl
 
Повідомлень: 717
З нами з: 01.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 218 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 12:23

  ВIВ написав:Коллеги подскажите варианты вывод СильпоГривен в кэш.
Жаба давит переплачивать за те же продукты что рядом на четверть дороже.
Можно в ЛС


По акції Ціна тижня ціни часто класні. Беріть акційні товари.
Alexey_k9
 
Повідомлень: 160
З нами з: 06.08.15
Подякував: 9 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 12:53

по Ціні Тижня ціни часом менші ніж в АТБ!
теж затарююсь :)
greenozon
 
Повідомлень: 12499
З нами з: 01.06.14
Подякував: 229 раз.
Подякували: 1069 раз.
 
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  #<1 ... 27282930
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