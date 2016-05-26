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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 лют, 2022 10:05
ВIВ написав:
Коллеги подскажите варианты вывод СильпоГривен в кэш.
Жаба давит переплачивать за те же продукты что рядом на четверть дороже.
Можно в ЛС
Покупайте акционный товар.
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velvet
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Додано: Чет 03 лют, 2022 10:43
ВIВ написав:
Коллеги подскажите варианты вывод СильпоГривен в кэш.
Жаба давит переплачивать за те же продукты что рядом на четверть дороже.
Можно в ЛС
Получить персональное предложение на 25% скидку на любимые товары
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unknownurl
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Додано: Чет 03 лют, 2022 12:23
ВIВ написав:
Коллеги подскажите варианты вывод СильпоГривен в кэш.
Жаба давит переплачивать за те же продукты что рядом на четверть дороже.
Можно в ЛС
По акції Ціна тижня ціни часто класні. Беріть акційні товари.
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Alexey_k9
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Додано: Чет 03 лют, 2022 12:53
по Ціні Тижня ціни часом менші ніж в АТБ!
теж затарююсь
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greenozon
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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