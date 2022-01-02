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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

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Банк Власний Рахунок 2.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 10:05

  ВIВ написав:Коллеги подскажите варианты вывод СильпоГривен в кэш.
Жаба давит переплачивать за те же продукты что рядом на четверть дороже.
Можно в ЛС

Покупайте акционный товар.
velvet
 
Повідомлень: 4178
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 651 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 10:43

  ВIВ написав:Коллеги подскажите варианты вывод СильпоГривен в кэш.
Жаба давит переплачивать за те же продукты что рядом на четверть дороже.
Можно в ЛС

Получить персональное предложение на 25% скидку на любимые товары :)
unknownurl
 
Повідомлень: 718
З нами з: 01.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 218 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 12:23

  ВIВ написав:Коллеги подскажите варианты вывод СильпоГривен в кэш.
Жаба давит переплачивать за те же продукты что рядом на четверть дороже.
Можно в ЛС


По акції Ціна тижня ціни часто класні. Беріть акційні товари.
Alexey_k9
 
Повідомлень: 160
З нами з: 06.08.15
Подякував: 9 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 12:53

по Ціні Тижня ціни часом менші ніж в АТБ!
теж затарююсь :)
greenozon
 
Повідомлень: 12530
З нами з: 01.06.14
Подякував: 229 раз.
Подякували: 1072 раз.
 
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1
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:09

Re: Банк Власний Рахунок

А если тянуть отсюда (с карточки БВР) собственные кошты, пополняя карту другого банка - комиссия на стороне БВР есть?
Vatsyk
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Повідомлень: 66
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Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 12:04

  Vatsyk написав:А если тянуть отсюда (с карточки БВР) собственные кошты, пополняя карту другого банка - комиссия на стороне БВР есть?


Нема, полная шара.
https://mustbe.ml/tables/p2p_sep
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 13:23

Чего-то молчат все. Предложение на оливковое масло в подарок только мне пришло что-ли?

Для получения предлагают заполнить форму в google docs. Пока там вижу только необходимые реквизиты для получения, дальше не заходил.

Это не развод?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:07

  M-Audio написав:Чего-то молчат все. Предложение на оливковое масло в подарок только мне пришло что-ли?

Для получения предлагают заполнить форму в google docs. Пока там вижу только необходимые реквизиты для получения, дальше не заходил.

Это не развод?

viewtopic.php?p=5388823#p5388823
vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:41

  M-Audio написав:Чего-то молчат все. Предложение на оливковое масло в подарок только мне пришло что-ли?

Для получения предлагают заполнить форму в google docs. Пока там вижу только необходимые реквизиты для получения, дальше не заходил.

Это не развод?

А куда пришло(Вайбер, приложение, смс) и от кого конкретно(БВР, банк Восток,Сильпо)?
югин
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 14:49

  югин написав:
  M-Audio написав:Чего-то молчат все. Предложение на оливковое масло в подарок только мне пришло что-ли?

Для получения предлагают заполнить форму в google docs. Пока там вижу только необходимые реквизиты для получения, дальше не заходил.

Это не развод?

А куда пришло(Вайбер, приложение, смс) и от кого конкретно(БВР, банк Восток,Сильпо)?

СМС от Bank VR
Но мне на несколько дней позже пришло, чем тому товарищу, который первое сообщение написал.
M-Audio
 
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