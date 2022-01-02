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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 лют, 2022 10:05
ВIВ написав:
Коллеги подскажите варианты вывод СильпоГривен в кэш.
Жаба давит переплачивать за те же продукты что рядом на четверть дороже.
Можно в ЛС
Покупайте акционный товар.
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velvet
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Додано: Чет 03 лют, 2022 10:43
ВIВ написав:
Коллеги подскажите варианты вывод СильпоГривен в кэш.
Жаба давит переплачивать за те же продукты что рядом на четверть дороже.
Можно в ЛС
Получить персональное предложение на 25% скидку на любимые товары
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unknownurl
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Додано: Чет 03 лют, 2022 12:23
ВIВ написав:
Коллеги подскажите варианты вывод СильпоГривен в кэш.
Жаба давит переплачивать за те же продукты что рядом на четверть дороже.
Можно в ЛС
По акції Ціна тижня ціни часто класні. Беріть акційні товари.
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Alexey_k9
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Додано: Чет 03 лют, 2022 12:53
по Ціні Тижня ціни часом менші ніж в АТБ!
теж затарююсь
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greenozon
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 11:09
А если тянуть отсюда (с карточки БВР) собственные кошты, пополняя карту другого банка - комиссия на стороне БВР есть?
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Vatsyk
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 12:04
Vatsyk написав:
А если тянуть отсюда (с карточки БВР) собственные кошты, пополняя карту другого банка - комиссия на стороне БВР есть?
Нема, полная шара.https://mustbe.ml/tables/p2p_sep
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jay2004
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Додано: Пон 07 лют, 2022 13:23
Чего-то молчат все. Предложение на оливковое масло в подарок только мне пришло что-ли?
Для получения предлагают заполнить форму в google docs. Пока там вижу только необходимые реквизиты для получения, дальше не заходил.
Это не развод?
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M-Audio
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Додано: Пон 07 лют, 2022 14:07
viewtopic.php?p=5388823#p5388823
M-Audio написав:
Чего-то молчат все. Предложение на оливковое масло в подарок только мне пришло что-ли?
Для получения предлагают заполнить форму в google docs. Пока там вижу только необходимые реквизиты для получения, дальше не заходил.
Это не развод?
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vollena71
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Додано: Пон 07 лют, 2022 14:41
M-Audio написав:
Чего-то молчат все. Предложение на оливковое масло в подарок только мне пришло что-ли?
Для получения предлагают заполнить форму в google docs. Пока там вижу только необходимые реквизиты для получения, дальше не заходил.
Это не развод?
А куда пришло(Вайбер, приложение, смс) и от кого конкретно(БВР, банк Восток,Сильпо)?
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югин
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Додано: Пон 07 лют, 2022 14:49
югин написав: M-Audio написав:
Чего-то молчат все. Предложение на оливковое масло в подарок только мне пришло что-ли?
Для получения предлагают заполнить форму в google docs. Пока там вижу только необходимые реквизиты для получения, дальше не заходил.
Это не развод?
А куда пришло(Вайбер, приложение, смс) и от кого конкретно(БВР, банк Восток,Сильпо)?
СМС от Bank VR
Но мне на несколько дней позже пришло, чем тому товарищу, который первое сообщение написал.
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M-Audio
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