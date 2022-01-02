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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 лют, 2022 15:10
Re: Банк Власний Рахунок
Приходило тоже.Заполнил форму.Ничено там такого секретного не хотели. ФИО, телефон, номер отделения Джастина куда прислать.Посмотрим чем окончится.
Додано: Пон 07 лют, 2022 15:40
Теж замовив, але з доставкою кур'єром, бо Джастін далеченько. Тому, довелося домашню адресу ввести. З одного боку, таки персональна інформація, з іншого - вона вже була введена у тисячі місць... Враховуючи витрати на доставку (з боку банки), буде смішно, якщо там 100мл 10-го віджиму.
Додано: Пон 07 лют, 2022 16:20
Re: Банк Власний Рахунок
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