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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:10

Re: Банк Власний Рахунок

Приходило тоже.Заполнил форму.Ничено там такого секретного не хотели. ФИО, телефон, номер отделения Джастина куда прислать.Посмотрим чем окончится.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 15:40

Теж замовив, але з доставкою кур'єром, бо Джастін далеченько. Тому, довелося домашню адресу ввести. З одного боку, таки персональна інформація, з іншого - вона вже була введена у тисячі місць... Враховуючи витрати на доставку (з боку банки), буде смішно, якщо там 100мл 10-го віджиму.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:20

Re: Банк Власний Рахунок

  klug написав:Враховуючи витрати на доставку (з боку банки)

Так у них же один владелец.
По сути, бабки из левого кармана в правый переложили.
AZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:15

  AZP написав:
  klug написав:Враховуючи витрати на доставку (з боку банки)

Так у них же один владелец.
По сути, бабки из левого кармана в правый переложили.

Якийсь примітивний погляд на речі. Ще забули Сільпо, де ця олія матеріалізується прямо на полицях. Те, що у межах групи щось може відбуватися (поставлятися, пересилатися і т.д.) за собівартістю, це зовсім не є тотожним безкоштовності. Імпорт товару, зберігання, витрати на паливо, ЗП кур'єрів, амортизацію транспортних засобів, оренду складів, податки і т.д. нікуди не діваються.
klug
 
Повідомлень: 6603
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 17:17

Re: Банк Власний Рахунок

  klug написав:Враховуючи витрати на доставку (з боку банки), буде смішно, якщо там 100мл 10-го віджиму.

Краще ніякого подарунку, ніж такий :roll:
Думаю, буде 250мл екстра вірджин Премія.
Чорний Ворон
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 18:08

Інтрига...

Ще мав цікавий досвід з перевипуском картки (ніби ніхто раніше тут не звітував). Чого бобер не шкодує, так це номерів карток. Щоб замінити пластик, потрібно спочатку перевипуститися на віртуалку (доступ до Назбиратуса залишається), а потім вже у Сільпо купити фізичний пластик та активувати його в додатку замість віртуалки. Пластик на пластик одразу перевипустити не можна (немає такого пункту у меню). Після перевипуску 50 грн за картку падає одразу на бонусний рахунок (а не у вигляді балів).
klug
 
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  #<1 ... 28293031
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