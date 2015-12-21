|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 лют, 2022 15:10
Re: Банк Власний Рахунок
Приходило тоже.Заполнил форму.Ничено там такого секретного не хотели. ФИО, телефон, номер отделения Джастина куда прислать.Посмотрим чем окончится.
Додано: Пон 07 лют, 2022 15:40
Теж замовив, але з доставкою кур'єром, бо Джастін далеченько. Тому, довелося домашню адресу ввести. З одного боку, таки персональна інформація, з іншого - вона вже була введена у тисячі місць... Враховуючи витрати на доставку (з боку банки), буде смішно, якщо там 100мл 10-го віджиму.
Додано: Пон 07 лют, 2022 16:20
Re: Банк Власний Рахунок
Додано: Пон 07 лют, 2022 17:15
Якийсь примітивний погляд на речі. Ще забули Сільпо, де ця олія матеріалізується прямо на полицях. Те, що у межах групи щось може відбуватися (поставлятися, пересилатися і т.д.) за собівартістю, це зовсім не є тотожним безкоштовності. Імпорт товару, зберігання, витрати на паливо, ЗП кур'єрів, амортизацію транспортних засобів, оренду складів, податки і т.д. нікуди не діваються.
Додано: Пон 07 лют, 2022 17:17
Re: Банк Власний Рахунок
Додано: Пон 07 лют, 2022 18:08
Інтрига...
Ще мав цікавий досвід з перевипуском картки (ніби ніхто раніше тут не звітував). Чого бобер не шкодує, так це номерів карток. Щоб замінити пластик, потрібно спочатку перевипуститися на віртуалку (доступ до Назбиратуса залишається), а потім вже у Сільпо купити фізичний пластик та активувати його в додатку замість віртуалки. Пластик на пластик одразу перевипустити не можна (немає такого пункту у меню). Після перевипуску 50 грн за картку падає одразу на бонусний рахунок (а не у вигляді балів).
Додано: Чет 10 лют, 2022 13:58
Re: Банк Власний Рахунок
Коллеги, у кого был опыт онлайн оплаты Бобром, например на Розетке.
Там бонус сразу же капает или в момент когда забрал товар?
Додано: Чет 10 лют, 2022 14:51
Додано: Чет 10 лют, 2022 15:02
Re: Банк Власний Рахунок
В приложении Justin появилась посылка от Бобра.
Создана 9 февраля, сейчас статус "ожидает, пока принесут в отделение".
|