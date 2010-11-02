RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 15:53

Re: Банк Власний Рахунок

Получил сегодня посылку от банка. Внутри рекламная бумажка на приложение банка и 250мл "Олія оливкова Filippo Berio Extra Virgin"
Вот такая - https://shop.silpo.ua/product/oliia-oly ... gin-308442
SergR
 
Повідомлень: 195
З нами з: 03.03.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 16:46

Re: Банк Власний Рахунок

Мне тоже сегодня пришло. 8)
AZP
 
Повідомлень: 39
З нами з: 01.09.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 18:11

Сільпо видає 500-ту помилку зараз. Та сама контора https://baby.maudau.com.ua/product/olyv ... 0ml-308442 Якщо замовити пляшку з доставкою, то вийшло б 108 грн для людини з вулиці. Бобер - це не лише 3-4 кілограми пластику, а ще й пляшка олії :)
klug
 
Повідомлень: 6641
З нами з: 18.08.14
Подякував: 288 раз.
Подякували: 903 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 18:46

Re: Банк Власний Рахунок

  klug написав:Якщо замовити пляшку з доставкою, то вийшло б 108 грн для людини з вулиці.

83 на Розетке, если самому забрать. Хотя, литр extra virgin можно до 200 найти.
Тем не менее, и 250 мл неплохо.
AZP
 
Повідомлень: 39
З нами з: 01.09.21
Подякував: 10 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 06:47

Ограничения по суммам в Персональных предложениях распространяются на покупкУ или покупкИ?
Судя по наличию лимита на количество оплат в Гейминге, то это "всего в месяц".
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4849
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 13:55

  SergR написав:Получил сегодня посылку от банка. Внутри рекламная бумажка на приложение банка и 250мл "Олія оливкова Filippo Berio Extra Virgin"
Вот такая - https://shop.silpo.ua/product/oliia-oly ... gin-308442

А они куда-нибудь присылают трек-номер? А то что-то никаких известий.
M-Audio
 
Повідомлень: 2571
З нами з: 23.03.11
Подякував: 483 раз.
Подякували: 375 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 14:13

Re: Банк Власний Рахунок

  M-Audio написав:А они куда-нибудь присылают трек-номер?

В приложении Justin виден номер на этапе подготовки к отправке.
По прибытию в отделение приходит СМС.
ANDRII_DNIPRO
 
Повідомлень: 74
З нами з: 01.07.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 лют, 2022 20:01

Re: Банк Власний Рахунок

  M-Audio написав:А они куда-нибудь присылают трек-номер? А то что-то никаких известий.

В приложении Justin было сообщение, что посылка уже в отделении, также в и viber Justin тоже отправил сообщение. Срок хранения посылки - 5 дней.
SergR
 
Повідомлень: 195
З нами з: 03.03.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 01:57

  guntherhouse777 написав:Ограничения по суммам в Персональных предложениях распространяются на покупкУ или покупкИ?
Судя по наличию лимита на количество оплат в Гейминге, то это "всего в месяц".


После обновления в категориях указано условие "на сумму до ХХ грн за покупкУ".
Без привязки к ежемесячному лимиту))

Да, верно, в гейминге бонус дадут только за первые 10 покупок в месяц.
В остальных категориях нет ограничений на количество покупок в месяц.
STIGA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 268
З нами з: 22.01.19
Подякував: 38 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 23:10

М-да, по ходу в середине месяца в категориях по тихому ввели ограничения по суммам покупок. Мне вот никаких уведомлений об этом не было. Если бы не зашёл на форум, то и не узнал бы. Скунс 2.
Oberon
 
Повідомлень: 201
З нами з: 15.09.20
Подякував: 98 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 30313233>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 752, 753, 754
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
7533 1152709
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 лют, 2022 01:46
klug
Альфа-Банк 1 ... 134, 135, 136
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
1351 161310
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 лют, 2022 00:22
BBC
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 51, 52, 53
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
520 113287
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 лют, 2022 23:41
Igneus

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.