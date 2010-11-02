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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 лют, 2022 15:53
Получил сегодня посылку от банка. Внутри рекламная бумажка на приложение банка и 250мл "Олія оливкова Filippo Berio Extra Virgin"
Вот такая - https://shop.silpo.ua/product/oliia-oly ... gin-308442
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SergR
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Додано: Нед 13 лют, 2022 16:46
Мне тоже сегодня пришло.
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AZP
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Додано: Нед 13 лют, 2022 18:11
Сільпо видає 500-ту помилку зараз. Та сама контора https://baby.maudau.com.ua/product/olyv ... 0ml-308442
Якщо замовити пляшку з доставкою, то вийшло б 108 грн для людини з вулиці. Бобер - це не лише 3-4 кілограми пластику, а ще й пляшка олії
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klug
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Додано: Нед 13 лют, 2022 18:46
klug написав:
Якщо замовити пляшку з доставкою, то вийшло б 108 грн для людини з вулиці.
83 на Розетке, если самому забрать. Хотя, литр extra virgin можно до 200 найти.
Тем не менее, и 250 мл неплохо.
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AZP
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Додано: Пон 14 лют, 2022 06:47
Ограничения по суммам в Персональных предложениях распространяются на покупкУ или покупкИ?
Судя по наличию лимита на количество оплат в Гейминге, то это "всего в месяц".
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guntherhouse777
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Додано: Пон 14 лют, 2022 13:55
А они куда-нибудь присылают трек-номер? А то что-то никаких известий.
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M-Audio
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Додано: Пон 14 лют, 2022 14:13
M-Audio написав:
А они куда-нибудь присылают трек-номер?
В приложении Justin виден номер на этапе подготовки к отправке.
По прибытию в отделение приходит СМС.
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ANDRII_DNIPRO
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Додано: Пон 14 лют, 2022 20:01
M-Audio написав:
А они куда-нибудь присылают трек-номер? А то что-то никаких известий.
В приложении Justin было сообщение, что посылка уже в отделении, также в и viber Justin тоже отправил сообщение. Срок хранения посылки - 5 дней.
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SergR
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Додано: Вів 15 лют, 2022 01:57
guntherhouse777 написав:
Ограничения по суммам в Персональных предложениях распространяются на покупкУ или покупкИ?
Судя по наличию лимита на количество оплат в Гейминге, то это "всего в месяц".
После обновления в категориях указано условие "на сумму до ХХ грн за покупкУ".
Без привязки к ежемесячному лимиту))
Да, верно, в гейминге бонус дадут только за первые 10 покупок в месяц.
В остальных категориях нет ограничений на количество покупок в месяц.
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STIGA
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Додано: Вів 15 лют, 2022 23:10
М-да, по ходу в середине месяца в категориях по тихому ввели ограничения по суммам покупок. Мне вот никаких уведомлений об этом не было. Если бы не зашёл на форум, то и не узнал бы. Скунс 2.
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Oberon
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