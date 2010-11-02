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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 00:23

  Oberon написав:М-да, по ходу в середине месяца в категориях по тихому ввели ограничения по суммам покупок. Мне вот никаких уведомлений об этом не было. Если бы не зашёл на форум, то и не узнал бы. Скунс 2.

Значит, в середине февраля пришла статистика)) за январь.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 01:32

guntherhouse777
Так я ж не против, но так подло-тихо, сам принцип гнилой... Похожее уже было в январе, когда сначала дали такси, а потом по тихому сменили такси на азк. Вскоре такси вернули, но я как раз в этот просак и попал, мелочь, а неприятно. По нормальному, предупреждать надо, ну там, информируем, что изменились условия и тп. А то чуть было не всадил очередной лям на гейминг))) Судя по ограничениям, самая популярная категория :)
Oberon
 
Повідомлень: 201
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  #<1 ... 30313233
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