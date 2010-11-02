Значит, в середине февраля пришла статистика)) за январь.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 лют, 2022 00:23
Додано: Сер 16 лют, 2022 01:32
guntherhouse777
Так я ж не против, но так подло-тихо, сам принцип гнилой... Похожее уже было в январе, когда сначала дали такси, а потом по тихому сменили такси на азк. Вскоре такси вернули, но я как раз в этот просак и попал, мелочь, а неприятно. По нормальному, предупреждать надо, ну там, информируем, что изменились условия и тп. А то чуть было не всадил очередной лям на гейминг))) Судя по ограничениям, самая популярная категория
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