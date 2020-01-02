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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

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Банк Власний Рахунок 2.2 5 6
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
2
2- Погане. Некомпетентне.
17%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
50%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 00:23

  Oberon написав:М-да, по ходу в середине месяца в категориях по тихому ввели ограничения по суммам покупок. Мне вот никаких уведомлений об этом не было. Если бы не зашёл на форум, то и не узнал бы. Скунс 2.

Значит, в середине февраля пришла статистика)) за январь.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4851
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 01:32

guntherhouse777
Так я ж не против, но так подло-тихо, сам принцип гнилой... Похожее уже было в январе, когда сначала дали такси, а потом по тихому сменили такси на азк. Вскоре такси вернули, но я как раз в этот просак и попал, мелочь, а неприятно. По нормальному, предупреждать надо, ну там, информируем, что изменились условия и тп. А то чуть было не всадил очередной лям на гейминг))) Судя по ограничениям, самая популярная категория :)
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 09:43

Re: Банк Власний Рахунок

Отжеж. А ще брехали про неверендінг бонус...
kreuz
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Повідомлень: 3357
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 13:24

Re: Банк Власний Рахунок

Колеги, невже пластик карт з Сільпо не дає права на назбиратус ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 13:32

  maxprofit написав:Колеги, невже пластик карт з Сільпо не дає права на назбиратус ?

Дає, ноупрооблем
Amethyst
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Повідомлень: 1839
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 14:31

  Amethyst написав:
  maxprofit написав:Колеги, невже пластик карт з Сільпо не дає права на назбиратус ?

Дає, ноупрооблем

При условии, что ранее вы клиент Востока.

Иначе: звонок в калл бобра, те звонят в конкретное отделение Востока, куда собирается прийти клиент, в востоке проводят верификацию, и через пару дней становится доступен Назбиратус и нет лимита в 40к в месяц.

Ну, или ждать обновы приложения бобра, где будет реализована функция удаленной верификации по видеозвонку
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4851
З нами з: 30.01.13
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Подякували: 338 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 15:17

Гарно "пакращили". Цікаво, що там з Джастіном не склалося.
klug
 
Повідомлень: 6653
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 15:36

А можно ли закрыть виртуальную карту, а потом купить пластик и поставить всё заново, уже с назбиратусом? Раз уж подвязать купленную карту к приложению нельзя.
M-Audio
 
Повідомлень: 2574
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 17:05

  M-Audio написав:А можно ли закрыть виртуальную карту, а потом купить пластик и поставить всё заново, уже с назбиратусом? Раз уж подвязать купленную карту к приложению нельзя.


закрівать виртуалку не надо. Покупаете в сильпо карту "Банк вл рахунок" , активируете ее в приложении и все с вирт карты (кред лимит, назбыратус , баллы) переносятся на пластиковую.
Vatsyk
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Повідомлень: 67
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 21:01

  Vatsyk написав:
  M-Audio написав:А можно ли закрыть виртуальную карту, а потом купить пластик и поставить всё заново, уже с назбиратусом? Раз уж подвязать купленную карту к приложению нельзя.


закрівать виртуалку не надо. Покупаете в сильпо карту "Банк вл рахунок" , активируете ее в приложении и все с вирт карты (кред лимит, назбыратус , баллы) переносятся на пластиковую.

Ух ты, что, допилили таки? Нельзя же было.
M-Audio
 
Повідомлень: 2574
З нами з: 23.03.11
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Подякували: 375 раз.
 
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  #<1 ... 30313233
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