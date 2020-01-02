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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 лют, 2022 00:23
Oberon написав:
М-да, по ходу в середине месяца в категориях по тихому ввели ограничения по суммам покупок. Мне вот никаких уведомлений об этом не было. Если бы не зашёл на форум, то и не узнал бы. Скунс 2.
Значит, в середине февраля пришла статистика)) за январь.
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guntherhouse777
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Додано: Сер 16 лют, 2022 01:32
guntherhouse777
Так я ж не против, но так подло-тихо, сам принцип гнилой... Похожее уже было в январе, когда сначала дали такси, а потом по тихому сменили такси на азк. Вскоре такси вернули, но я как раз в этот просак и попал, мелочь, а неприятно. По нормальному, предупреждать надо, ну там, информируем, что изменились условия и тп. А то чуть было не всадил очередной лям на гейминг))) Судя по ограничениям, самая популярная категория
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Oberon
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Додано: Сер 16 лют, 2022 09:43
Отжеж. А ще брехали про неверендінг бонус...
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Додано: Сер 16 лют, 2022 13:24
Колеги, невже пластик карт з Сільпо не дає права на назбиратус ?
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maxprofit
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Додано: Сер 16 лют, 2022 13:32
maxprofit написав:
Колеги, невже пластик карт з Сільпо не дає права на назбиратус ?
Дає, ноупрооблем
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Amethyst
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Додано: Сер 16 лют, 2022 14:31
Amethyst написав: maxprofit написав:
Колеги, невже пластик карт з Сільпо не дає права на назбиратус ?
Дає, ноупрооблем
При условии, что ранее вы клиент Востока.
Иначе: звонок в калл бобра, те звонят в конкретное отделение Востока, куда собирается прийти клиент, в востоке проводят верификацию, и через пару дней становится доступен Назбиратус и нет лимита в 40к в месяц.
Ну, или ждать обновы приложения бобра, где будет реализована функция удаленной верификации по видеозвонку
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guntherhouse777
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Додано: Сер 16 лют, 2022 15:17
Гарно "пакращили". Цікаво, що там з Джастіном не склалося.
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klug
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Додано: Сер 16 лют, 2022 15:36
А можно ли закрыть виртуальную карту, а потом купить пластик и поставить всё заново, уже с назбиратусом? Раз уж подвязать купленную карту к приложению нельзя.
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M-Audio
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Додано: Сер 16 лют, 2022 17:05
M-Audio написав:
А можно ли закрыть виртуальную карту, а потом купить пластик и поставить всё заново, уже с назбиратусом? Раз уж подвязать купленную карту к приложению нельзя.
закрівать виртуалку не надо. Покупаете в сильпо карту "Банк вл рахунок" , активируете ее в приложении и все с вирт карты (кред лимит, назбыратус , баллы) переносятся на пластиковую.
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Vatsyk
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Додано: Сер 16 лют, 2022 21:01
Vatsyk написав: M-Audio написав:
А можно ли закрыть виртуальную карту, а потом купить пластик и поставить всё заново, уже с назбиратусом? Раз уж подвязать купленную карту к приложению нельзя.
закрівать виртуалку не надо. Покупаете в сильпо карту "Банк вл рахунок" , активируете ее в приложении и все с вирт карты (кред лимит, назбыратус , баллы) переносятся на пластиковую.
Ух ты, что, допилили таки? Нельзя же было.
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M-Audio
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