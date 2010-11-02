M-Audio написав:А можно ли закрыть виртуальную карту, а потом купить пластик и поставить всё заново, уже с назбиратусом? Раз уж подвязать купленную карту к приложению нельзя.
закрівать виртуалку не надо. Покупаете в сильпо карту "Банк вл рахунок" , активируете ее в приложении и все с вирт карты (кред лимит, назбыратус , баллы) переносятся на пластиковую.
Ух ты, что, допилили таки? Нельзя же было.
Вот так сделал, все перенеслось на пластик, но в мобильном приложении назбыратус пишет, что не работает - только для клиентов без кридитного лимита. Теперь и пластик не актуален и баллы, перешел на Хамелеон под 1 % на продукты, компенсирую покупки живыми деньгами. А в Сильпо под мобыльное приложение тоже баллы насчитывают. Вот если бы баллы реализовывались на деньги и под 7% в Назбиратусе с пополнением вот тогда бы цепочка была бы понятна.
joik написав:Вот так сделал, все перенеслось на пластик, но в мобильном приложении назбыратус пишет, что не работает - только для клиентов без кридитного лимита. Теперь и пластик не актуален и баллы, перешел на Хамелеон под 1 % на продукты, компенсирую покупки живыми деньгами. А в Сильпо под мобыльное приложение тоже баллы насчитывают. Вот если бы баллы реализовывались на деньги и под 7% в Назбиратусе с пополнением вот тогда бы цепочка была бы понятна.
Тут где-то выше писали, что это текст сообщения просто неправильный (со слов поддержки), а на самом деле для назбиратуса нужна физическая карта, а кредитный лимит ни при чем. Оказывается, всё-таки ніт. Чтож, не впервой.
Только не понял, почему баллы не актуальны (с пластиком понятно)? 1% чистыми за кредитные всё равно неплохо, тем более, что пока ещё оптимизаторы, кажется, сюда не добрались, и КБ дают за те категории, где никто больше ничего не даёт. Хотя я вот заглянул, в этом месяце расходов по этой карте - ноль. Да, хамон сильно оттянул на себя супермаркеты.