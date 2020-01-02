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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 31323334

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Банк Власний Рахунок 2.6 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
43%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 14:52

  M-Audio написав:
  Vatsyk написав:
  M-Audio написав:А можно ли закрыть виртуальную карту, а потом купить пластик и поставить всё заново, уже с назбиратусом? Раз уж подвязать купленную карту к приложению нельзя.


закрівать виртуалку не надо. Покупаете в сильпо карту "Банк вл рахунок" , активируете ее в приложении и все с вирт карты (кред лимит, назбыратус , баллы) переносятся на пластиковую.

Ух ты, что, допилили таки? Нельзя же было.


Вот так сделал, все перенеслось на пластик, но в мобильном приложении назбыратус пишет, что не работает - только для клиентов без кридитного лимита.
Теперь и пластик не актуален и баллы, перешел на Хамелеон под 1 % на продукты, компенсирую покупки живыми деньгами. А в Сильпо под мобыльное приложение тоже баллы насчитывают. Вот если бы баллы реализовывались на деньги и под 7% в Назбиратусе с пополнением вот тогда бы цепочка была бы понятна.
joik
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Повідомлення Додано: Чет 17 лют, 2022 22:03

  joik написав:Вот так сделал, все перенеслось на пластик, но в мобильном приложении назбыратус пишет, что не работает - только для клиентов без кридитного лимита.
Теперь и пластик не актуален и баллы, перешел на Хамелеон под 1 % на продукты, компенсирую покупки живыми деньгами. А в Сильпо под мобыльное приложение тоже баллы насчитывают. Вот если бы баллы реализовывались на деньги и под 7% в Назбиратусе с пополнением вот тогда бы цепочка была бы понятна.

Тут где-то выше писали, что это текст сообщения просто неправильный (со слов поддержки), а на самом деле для назбиратуса нужна физическая карта, а кредитный лимит ни при чем. Оказывается, всё-таки ніт. Чтож, не впервой.

Только не понял, почему баллы не актуальны (с пластиком понятно)? 1% чистыми за кредитные всё равно неплохо, тем более, что пока ещё оптимизаторы, кажется, сюда не добрались, и КБ дают за те категории, где никто больше ничего не даёт. Хотя я вот заглянул, в этом месяце расходов по этой карте - ноль. Да, хамон сильно оттянул на себя супермаркеты.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:33

  M-Audio написав:
  joik написав:Вот так сделал, все перенеслось на пластик, но в мобильном приложении назбыратус пишет, что не работает - только для клиентов без кридитного лимита.
Теперь и пластик не актуален и баллы, перешел на Хамелеон под 1 % на продукты, компенсирую покупки живыми деньгами. А в Сильпо под мобыльное приложение тоже баллы насчитывают. Вот если бы баллы реализовывались на деньги и под 7% в Назбиратусе с пополнением вот тогда бы цепочка была бы понятна.

Тут где-то выше писали, что это текст сообщения просто неправильный (со слов поддержки), а на самом деле для назбиратуса нужна физическая карта, а кредитный лимит ни при чем. Оказывается, всё-таки ніт. Чтож, не впервой.

Только не понял, почему баллы не актуальны (с пластиком понятно)? 1% чистыми за кредитные всё равно неплохо, тем более, что пока ещё оптимизаторы, кажется, сюда не добрались, и КБ дают за те категории, где никто больше ничего не даёт. Хотя я вот заглянул, в этом месяце расходов по этой карте - ноль. Да, хамон сильно оттянул на себя супермаркеты.


Отвечаю:из месячного бюджета на продукты идет 65%, если использовать возвращение кешбека деньгами, карты Хамелеон, Форвард, ПУМБ, выгоднее нежели баллы БВР, некоторые продуктовые позиции в Сильпо, несмотря на акционные предложение, дороже других сетей, например Метро, и расчет баллами за покупки, теряет економическую привлекательность.
Сильпо и БВР, как комерческая связка, где то упускает возможность оперировать клиенту деньгами: типа сделал покупки - получил кешбек грывну - отклал в Назбиратус под 7%. Как то так думаю..
joik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:03

  joik написав:Отвечаю:из месячного бюджета на продукты идет 65%, если использовать возвращение кешбека деньгами, карты Хамелеон, Форвард, ПУМБ, выгоднее нежели баллы БВР, некоторые продуктовые позиции в Сильпо, несмотря на акционные предложение, дороже других сетей
Всё-таки не настолько дороже. Иногда и вообще не дороже. А ещё бывают товары, которых в других магазинах просто нет. Конечно, без всего можно обойтись, тут уж у каждого свой подход. Но я, например, всё равно покупал в Сильпо что-то, ещё до всяких бонусов.
Сильпо и БВР, как комерческая связка, где то упускает возможность оперировать клиенту деньгами: типа сделал покупки - получил кешбек грывну - отклал в Назбиратус под 7%. Как то так думаю..
Глупость какая-то. Желание положить что-то под 7% понятно, но почему это должны быть именно бонусы? Кто мешает бонусы потратить, а под 7% занести денег? А если камень преткновения в том, что деньги можно потратить где угодно, а бонусы - только в Сильпо, то причем тут назбиратус?
M-Audio
 
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