M-Audio написав:А можно ли закрыть виртуальную карту, а потом купить пластик и поставить всё заново, уже с назбиратусом? Раз уж подвязать купленную карту к приложению нельзя.
закрівать виртуалку не надо. Покупаете в сильпо карту "Банк вл рахунок" , активируете ее в приложении и все с вирт карты (кред лимит, назбыратус , баллы) переносятся на пластиковую.
Ух ты, что, допилили таки? Нельзя же было.
Вот так сделал, все перенеслось на пластик, но в мобильном приложении назбыратус пишет, что не работает - только для клиентов без кридитного лимита. Теперь и пластик не актуален и баллы, перешел на Хамелеон под 1 % на продукты, компенсирую покупки живыми деньгами. А в Сильпо под мобыльное приложение тоже баллы насчитывают. Вот если бы баллы реализовывались на деньги и под 7% в Назбиратусе с пополнением вот тогда бы цепочка была бы понятна.
joik написав:Вот так сделал, все перенеслось на пластик, но в мобильном приложении назбыратус пишет, что не работает - только для клиентов без кридитного лимита. Теперь и пластик не актуален и баллы, перешел на Хамелеон под 1 % на продукты, компенсирую покупки живыми деньгами. А в Сильпо под мобыльное приложение тоже баллы насчитывают. Вот если бы баллы реализовывались на деньги и под 7% в Назбиратусе с пополнением вот тогда бы цепочка была бы понятна.
Тут где-то выше писали, что это текст сообщения просто неправильный (со слов поддержки), а на самом деле для назбиратуса нужна физическая карта, а кредитный лимит ни при чем. Оказывается, всё-таки ніт. Чтож, не впервой.
Только не понял, почему баллы не актуальны (с пластиком понятно)? 1% чистыми за кредитные всё равно неплохо, тем более, что пока ещё оптимизаторы, кажется, сюда не добрались, и КБ дают за те категории, где никто больше ничего не даёт. Хотя я вот заглянул, в этом месяце расходов по этой карте - ноль. Да, хамон сильно оттянул на себя супермаркеты.
joik написав:Вот так сделал, все перенеслось на пластик, но в мобильном приложении назбыратус пишет, что не работает - только для клиентов без кридитного лимита. Теперь и пластик не актуален и баллы, перешел на Хамелеон под 1 % на продукты, компенсирую покупки живыми деньгами. А в Сильпо под мобыльное приложение тоже баллы насчитывают. Вот если бы баллы реализовывались на деньги и под 7% в Назбиратусе с пополнением вот тогда бы цепочка была бы понятна.
Тут где-то выше писали, что это текст сообщения просто неправильный (со слов поддержки), а на самом деле для назбиратуса нужна физическая карта, а кредитный лимит ни при чем. Оказывается, всё-таки ніт. Чтож, не впервой.
Только не понял, почему баллы не актуальны (с пластиком понятно)? 1% чистыми за кредитные всё равно неплохо, тем более, что пока ещё оптимизаторы, кажется, сюда не добрались, и КБ дают за те категории, где никто больше ничего не даёт. Хотя я вот заглянул, в этом месяце расходов по этой карте - ноль. Да, хамон сильно оттянул на себя супермаркеты.
Отвечаю:из месячного бюджета на продукты идет 65%, если использовать возвращение кешбека деньгами, карты Хамелеон, Форвард, ПУМБ, выгоднее нежели баллы БВР, некоторые продуктовые позиции в Сильпо, несмотря на акционные предложение, дороже других сетей, например Метро, и расчет баллами за покупки, теряет економическую привлекательность. Сильпо и БВР, как комерческая связка, где то упускает возможность оперировать клиенту деньгами: типа сделал покупки - получил кешбек грывну - отклал в Назбиратус под 7%. Как то так думаю..
joik написав:Отвечаю:из месячного бюджета на продукты идет 65%, если использовать возвращение кешбека деньгами, карты Хамелеон, Форвард, ПУМБ, выгоднее нежели баллы БВР, некоторые продуктовые позиции в Сильпо, несмотря на акционные предложение, дороже других сетей
Всё-таки не настолько дороже. Иногда и вообще не дороже. А ещё бывают товары, которых в других магазинах просто нет. Конечно, без всего можно обойтись, тут уж у каждого свой подход. Но я, например, всё равно покупал в Сильпо что-то, ещё до всяких бонусов.
Сильпо и БВР, как комерческая связка, где то упускает возможность оперировать клиенту деньгами: типа сделал покупки - получил кешбек грывну - отклал в Назбиратус под 7%. Как то так думаю..
Глупость какая-то. Желание положить что-то под 7% понятно, но почему это должны быть именно бонусы? Кто мешает бонусы потратить, а под 7% занести денег? А если камень преткновения в том, что деньги можно потратить где угодно, а бонусы - только в Сильпо, то причем тут назбиратус?