Додано: П'ят 18 лют, 2022 16:03

joik написав: Отвечаю:из месячного бюджета на продукты идет 65%, если использовать возвращение кешбека деньгами, карты Хамелеон, Форвард, ПУМБ, выгоднее нежели баллы БВР, некоторые продуктовые позиции в Сильпо, несмотря на акционные предложение, дороже других сетей Отвечаю:из месячного бюджета на продукты идет 65%, если использовать возвращение кешбека деньгами, карты Хамелеон, Форвард, ПУМБ, выгоднее нежели баллы БВР, некоторые продуктовые позиции в Сильпо, несмотря на акционные предложение, дороже других сетей

Сильпо и БВР, как комерческая связка, где то упускает возможность оперировать клиенту деньгами: типа сделал покупки - получил кешбек грывну - отклал в Назбиратус под 7%. Как то так думаю..

Всё-таки не настолько дороже. Иногда и вообще не дороже. А ещё бывают товары, которых в других магазинах просто нет. Конечно, без всего можно обойтись, тут уж у каждого свой подход. Но я, например, всё равно покупал в Сильпо что-то, ещё до всяких бонусов.Глупость какая-то. Желание положить что-то под 7% понятно, но почему это должны быть именно бонусы? Кто мешает бонусы потратить, а под 7% занести денег? А если камень преткновения в том, что деньги можно потратить где угодно, а бонусы - только в Сильпо, то причем тут назбиратус?