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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

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Банк Власний Рахунок 2.6 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
43%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
1
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 19:58

  чик написав:Vatsyk
со своих, потому что пишет есть кредитные, которые мне не нужны и не просил их мне давать. как теперь от них сдыхаться х.з. буду пытаться насиловать ботов, но пока получается наоборот :lol:

Запит на зміну кредитного ліміту можна подати у налаштуваннях картки (тапнути по ній-> КЛ -> олівець біля суми). З іншого боку, наявність КЛ не є перешкодою для поповнення Назбиратуса. Краще перевірте уважно, скільки на картці власних, а скільки кредитних.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:07

Re: Банк Власний Рахунок

  чик написав:не даёт закинуть на назбиратус гроши, пишет, шо у мнея кредитный лимит
Может еще не в кредлимите проблема, а в желании банка провести идентификацию клиента.
Intento
 
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