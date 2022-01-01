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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

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Банк Власний Рахунок 2.5 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 19:58

  чик написав:Vatsyk
со своих, потому что пишет есть кредитные, которые мне не нужны и не просил их мне давать. как теперь от них сдыхаться х.з. буду пытаться насиловать ботов, но пока получается наоборот :lol:

Запит на зміну кредитного ліміту можна подати у налаштуваннях картки (тапнути по ній-> КЛ -> олівець біля суми). З іншого боку, наявність КЛ не є перешкодою для поповнення Назбиратуса. Краще перевірте уважно, скільки на картці власних, а скільки кредитних.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:07

Re: Банк Власний Рахунок

  чик написав:не даёт закинуть на назбиратус гроши, пишет, шо у мнея кредитный лимит
Может еще не в кредлимите проблема, а в желании банка провести идентификацию клиента.
Intento
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 14:45

Re: Банк Власний Рахунок

klug
попробую сменить, мне пишет шо дело в кредите. если не получится потрачу все 100гр. своих и 100 кредитных...
Intento
идентификацию прошёл - круче чем на криптобирже бинансе. фоткал - заполнял всё шо требовали, полчаса делал селфи аки абезяна, бо их не устраивало :lol:
убрал кредитные, теперь пише шо нозбиратус доступен для клиентив без лимиту, а лимиты отображаются Зображення фиг знает шо сделать, квест какой то...
чик
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