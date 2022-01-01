чик написав:Vatsyk со своих, потому что пишет есть кредитные, которые мне не нужны и не просил их мне давать. как теперь от них сдыхаться х.з. буду пытаться насиловать ботов, но пока получается наоборот
Запит на зміну кредитного ліміту можна подати у налаштуваннях картки (тапнути по ній-> КЛ -> олівець біля суми). З іншого боку, наявність КЛ не є перешкодою для поповнення Назбиратуса. Краще перевірте уважно, скільки на картці власних, а скільки кредитних.
klug попробую сменить, мне пишет шо дело в кредите. если не получится потрачу все 100гр. своих и 100 кредитных... Intento идентификацию прошёл - круче чем на криптобирже бинансе. фоткал - заполнял всё шо требовали, полчаса делал селфи аки абезяна, бо их не устраивало убрал кредитные, теперь пише шо нозбиратус доступен для клиентив без лимиту, а лимиты отображаются фиг знает шо сделать, квест какой то...
чик написав:идентификацию прошёл ... а лимиты отображаются фиг знает
Судя по скриншоту, лимит в 40к не снят, значит, Вы путаете регистрацию с идентификацией. Фото паспорта+ИНН+селфи = регистрация в онлайн банкинге, чтоб получить доступ. Визит в отделение Банка Восток по предварительной записи в чате = идентификация со снятием ограничения в 40к и разблокировкой Назбиратуса.
По крайней мере, пару месяцев назад было именно так.
Оновилася версія (1.0.38), серед змін обіцяли віджет курсів валют. Віджета я не знайшов, але знайшов розділ у меню облікового запису (лівий верхній куток). Тим не менше, у розділі пусто. У когось працює?