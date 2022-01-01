RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 32333435

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2.5 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 19:58

  чик написав:Vatsyk
со своих, потому что пишет есть кредитные, которые мне не нужны и не просил их мне давать. как теперь от них сдыхаться х.з. буду пытаться насиловать ботов, но пока получается наоборот :lol:

Запит на зміну кредитного ліміту можна подати у налаштуваннях картки (тапнути по ній-> КЛ -> олівець біля суми). З іншого боку, наявність КЛ не є перешкодою для поповнення Назбиратуса. Краще перевірте уважно, скільки на картці власних, а скільки кредитних.
klug
 
Повідомлень: 6728
З нами з: 18.08.14
Подякував: 293 раз.
Подякували: 916 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 бер, 2022 20:07

Re: Банк Власний Рахунок

  чик написав:не даёт закинуть на назбиратус гроши, пишет, шо у мнея кредитный лимит
Может еще не в кредлимите проблема, а в желании банка провести идентификацию клиента.
Intento
 
Повідомлень: 213
З нами з: 06.06.16
Подякував: 33 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 14:45

Re: Банк Власний Рахунок

klug
попробую сменить, мне пишет шо дело в кредите. если не получится потрачу все 100гр. своих и 100 кредитных...
Intento
идентификацию прошёл - круче чем на криптобирже бинансе. фоткал - заполнял всё шо требовали, полчаса делал селфи аки абезяна, бо их не устраивало :lol:
убрал кредитные, теперь пише шо нозбиратус доступен для клиентив без лимиту, а лимиты отображаются Зображення фиг знает шо сделать, квест какой то...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6793
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5804 раз.
Подякували: 909 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 18:15

чик
Це не те меню. Я ж писав про меню "кредитний ліміт" (друге знизу), а ви зайшли у "ліміти та безпека".
klug
 
Повідомлень: 6728
З нами з: 18.08.14
Подякував: 293 раз.
Подякували: 916 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 18:52

klug
там я сразу обнулил 100гр., теперь видмо этот лимит не даёт - во общем х.з.
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6793
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5804 раз.
Подякували: 909 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 22:34

Re: Банк Власний Рахунок

  чик написав:идентификацию прошёл ... а лимиты отображаются фиг
знает
Судя по скриншоту, лимит в 40к не снят, значит, Вы путаете регистрацию с идентификацией.
Фото паспорта+ИНН+селфи = регистрация в онлайн банкинге, чтоб получить доступ.
Визит в отделение Банка Восток по предварительной записи в чате = идентификация со снятием ограничения в 40к и разблокировкой Назбиратуса.

По крайней мере, пару месяцев назад было именно так.
Intento
 
Повідомлень: 213
З нами з: 06.06.16
Подякував: 33 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 13:38

Оновилася версія (1.0.38), серед змін обіцяли віджет курсів валют. Віджета я не знайшов, але знайшов розділ у меню облікового запису (лівий верхній куток). Тим не менше, у розділі пусто. У когось працює?
klug
 
Повідомлень: 6728
З нами з: 18.08.14
Подякував: 293 раз.
Подякували: 916 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 32333435
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 89, 90, 91
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
904 236348
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 бер, 2022 11:05
korzviktor20
Альфа-Банк 1 ... 185, 186, 187
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
1867 351353
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 бер, 2022 10:30
BBC
Креді Агріколь Банк
x11 » Пон 03 січ, 2022 19:45
4 8666
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 бер, 2022 00:14
ol_zy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.