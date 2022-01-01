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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 бер, 2022 20:43
Кащей
Это я вижу, думал может чего-то в новостях пропустил...
Ну как так без каникул?
Бардак!
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