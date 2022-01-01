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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 бер, 2022 20:43
Кащей
Это я вижу, думал может чего-то в новостях пропустил...
Ну как так без каникул?
Бардак!
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Додано: Чет 24 бер, 2022 10:13
Вопрос: а бонусами можно расплачиваться в Сильпо, как и раньше? Или, по примеру некоторых других банков, только на армию?
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M-Audio
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Додано: Чет 24 бер, 2022 10:14
M-Audio написав:
Вопрос: а бонусами можно расплачиваться в Сильпо, как и раньше? Или, по примеру некоторых других банков, только на армию?
можно
но новых не начисляют
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Amethyst
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Додано: Чет 24 бер, 2022 10:22
Amethyst написав: M-Audio написав:
Вопрос: а бонусами можно расплачиваться в Сильпо, как и раньше? Или, по примеру некоторых других банков, только на армию?
можно
но новых не начисляют
Но баллы начисляют. И приложение БВР пишет что они 1.04.2022 превратятся в бонусы. Брешут?
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WallNutPen
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Додано: Чет 24 бер, 2022 10:27
WallNutPen написав: Amethyst написав: M-Audio написав:
Вопрос: а бонусами можно расплачиваться в Сильпо, как и раньше? Или, по примеру некоторых других банков, только на армию?
можно
но новых не начисляют
Но баллы начисляют. И приложение БВР пишет что они 1.04.2022 превратятся в бонусы. Брешут?
ой, сорри
ну есть БВР, а есть Восток(со своей веткой)
Восток баллы не начисляет
А у Бобра перевод в бонус идет от 1000(10грн) баллов. У меня пока 16 баллв в есть. Посмотримс
Востаннє редагувалось Amethyst
в Чет 24 бер, 2022 10:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 24 бер, 2022 10:32
Amethyst написав: M-Audio написав:
Вопрос: а бонусами можно расплачиваться в Сильпо, как и раньше? Или, по примеру некоторых других банков, только на армию?
можно
но новых не начисляют
За покупки в сильпо не начисляют (вроде бы), а за оплату картой БВР начисляют, поэтому и вопрос.
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M-Audio
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Додано: Чет 24 бер, 2022 10:40
Amethyst написав: WallNutPen написав: Amethyst написав:
можно
но новых не начисляют
Но баллы начисляют. И приложение БВР пишет что они 1.04.2022 превратятся в бонусы. Брешут?
ой, сорри
ну есть БВР, а есть Восток(со своей веткой)
Восток баллы не начисляет
А у Бобра перевод в бонус идет от 1000(10грн) баллов. У меня пока 16 баллв в есть. Посмотримс
Понял. Просто вопрос был в теме БВР - вот я и не подумал, что ответ касался карт Востока
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WallNutPen
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Додано: Чет 24 бер, 2022 10:42
M-Audio написав: Amethyst написав: M-Audio написав:
Вопрос: а бонусами можно расплачиваться в Сильпо, как и раньше? Или, по примеру некоторых других банков, только на армию?
можно
но новых не начисляют
За покупки в сильпо не начисляют (вроде бы), а за оплату картой БВР начисляют, поэтому и вопрос.
За покупку в Сильпо с использованием QR-кода баллы начисляют. Покупал вчера. Если с оплатой чужой картой - то только 1%, если с оплатой картой БВР то получается 2% (1% от Сильпо за оплату через QR и 1% собственно от БВР)
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WallNutPen
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