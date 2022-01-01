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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 33343536

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2.5 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 20:43

Кащей
Это я вижу, думал может чего-то в новостях пропустил...
Ну как так без каникул?
Бардак!
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 10:13

Вопрос: а бонусами можно расплачиваться в Сильпо, как и раньше? Или, по примеру некоторых других банков, только на армию?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 10:14

  M-Audio написав:Вопрос: а бонусами можно расплачиваться в Сильпо, как и раньше? Или, по примеру некоторых других банков, только на армию?

можно
но новых не начисляют
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 10:22

  Amethyst написав:
  M-Audio написав:Вопрос: а бонусами можно расплачиваться в Сильпо, как и раньше? Или, по примеру некоторых других банков, только на армию?

можно
но новых не начисляют

Но баллы начисляют. И приложение БВР пишет что они 1.04.2022 превратятся в бонусы. Брешут?
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 10:27

  WallNutPen написав:
  Amethyst написав:
  M-Audio написав:Вопрос: а бонусами можно расплачиваться в Сильпо, как и раньше? Или, по примеру некоторых других банков, только на армию?

можно
но новых не начисляют

Но баллы начисляют. И приложение БВР пишет что они 1.04.2022 превратятся в бонусы. Брешут?

ой, сорри
ну есть БВР, а есть Восток(со своей веткой)
Восток баллы не начисляет

А у Бобра перевод в бонус идет от 1000(10грн) баллов. У меня пока 16 баллв в есть. Посмотримс
Востаннє редагувалось Amethyst в Чет 24 бер, 2022 10:38, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 10:32

  Amethyst написав:
  M-Audio написав:Вопрос: а бонусами можно расплачиваться в Сильпо, как и раньше? Или, по примеру некоторых других банков, только на армию?

можно
но новых не начисляют

За покупки в сильпо не начисляют (вроде бы), а за оплату картой БВР начисляют, поэтому и вопрос.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 10:40

  Amethyst написав:
  WallNutPen написав:
  Amethyst написав:можно
но новых не начисляют

Но баллы начисляют. И приложение БВР пишет что они 1.04.2022 превратятся в бонусы. Брешут?

ой, сорри
ну есть БВР, а есть Восток(со своей веткой)
Восток баллы не начисляет

А у Бобра перевод в бонус идет от 1000(10грн) баллов. У меня пока 16 баллв в есть. Посмотримс

Понял. Просто вопрос был в теме БВР - вот я и не подумал, что ответ касался карт Востока
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 10:42

  M-Audio написав:
  Amethyst написав:
  M-Audio написав:Вопрос: а бонусами можно расплачиваться в Сильпо, как и раньше? Или, по примеру некоторых других банков, только на армию?

можно
но новых не начисляют

За покупки в сильпо не начисляют (вроде бы), а за оплату картой БВР начисляют, поэтому и вопрос.

За покупку в Сильпо с использованием QR-кода баллы начисляют. Покупал вчера. Если с оплатой чужой картой - то только 1%, если с оплатой картой БВР то получается 2% (1% от Сильпо за оплату через QR и 1% собственно от БВР)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 22:53

Коллеги, я что-то пропустил, ранее бонусы превращались в гривны ежемесячно.
Сейчас ни в марте , ни в апреле этого не произошло.
Че за прикол?
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 23:01

  ВIВ написав:Коллеги, я что-то пропустил, ранее бонусы превращались в гривны ежемесячно.
Сейчас ни в марте , ни в апреле этого не произошло.
Че за прикол?

Да ежемесячно. У меня сегодня все перевелось как штык. Пишите в поддержку. У вас ведь на остатке сейчас больше чем 1000 баллов? Потому как если меньше то они не переводятся
WallNutPen
 
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