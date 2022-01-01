WallNutPen
Намного больше, поддержке писал, не отвечают ироды.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 кві, 2022 13:04
в телеграмі пишуть що банк підступно погіршив умови, без попередження за 1 місяць згідно законодавства
зросла вартість видачі коштів за кордоном
оплата в торгових точках і інтернеті закордоном - 1% (було 0)
перекази за кордон теж зросли в ціні (1%/5%) свої-кредитні
свині?
Додано: Суб 02 кві, 2022 14:22
Re: Банк Власний Рахунок
3% на сумму задолженности - это если со льготного периода выпадаешь? в льготном периоде по прежнему 0,0001% ?
Додано: Суб 02 кві, 2022 15:14
а что значит перевыщено лимит на выдачу коштив?
деньги есть, но пишет такое, может деньги на баланс проводятся следующим днем?
в целом интересная банка, вроде бы все везде правильно, но в итоге не работает)
Додано: Суб 02 кві, 2022 15:33
Вы какую операцию делаете? Банк писал что введены лимиты на снятие денег за границей и на перевод денег на заграничные карты - 100000 грн. в месяц. Может это оно?
Додано: Суб 02 кві, 2022 15:46
Re: Банк Власний Рахунок
Додано: Суб 02 кві, 2022 21:13
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