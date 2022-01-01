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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2.5 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 01 кві, 2022 23:47

WallNutPen
Намного больше, поддержке писал, не отвечают ироды.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 13:04

в телеграмі пишуть що банк підступно погіршив умови, без попередження за 1 місяць згідно законодавства

зросла вартість видачі коштів за кордоном
оплата в торгових точках і інтернеті закордоном - 1% (було 0)
перекази за кордон теж зросли в ціні (1%/5%) свої-кредитні


свині? :evil:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 14:22

Re: Банк Власний Рахунок

3% на сумму задолженности - это если со льготного периода выпадаешь? в льготном периоде по прежнему 0,0001% ?
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 15:14

а что значит перевыщено лимит на выдачу коштив?
деньги есть, но пишет такое, может деньги на баланс проводятся следующим днем?

в целом интересная банка, вроде бы все везде правильно, но в итоге не работает)
Starter
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 15:33

  Starter написав:а что значит перевыщено лимит на выдачу коштив?
деньги есть, но пишет такое, может деньги на баланс проводятся следующим днем?

в целом интересная банка, вроде бы все везде правильно, но в итоге не работает)

Вы какую операцию делаете? Банк писал что введены лимиты на снятие денег за границей и на перевод денег на заграничные карты - 100000 грн. в месяц. Может это оно?
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 15:46

Re: Банк Власний Рахунок

  WallNutPen написав:Может это оно?

оплачивал платеж в баксах небольшой.
Starter
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 кві, 2022 21:13

  Starter написав:
  WallNutPen написав:Может это оно?

оплачивал платеж в баксах небольшой.

Все ж "платіж" чи покупку? З "платежем" у мене теж нічого не вийшло.
klug
 
Повідомлень: 6802
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:01

Хто може скинути посилання на відкриття карти БВР?
Arom
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:15

Arom https://bvr.page.link/UzTP
kgromadskiy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:27

  Arom написав:Хто може скинути посилання на відкриття карти БВР?

Тримайте https://bvr.page.link/jraU
WallNutPen
 
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