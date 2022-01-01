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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 кві, 2022 23:47
WallNutPen
Намного больше, поддержке писал, не отвечают ироды.
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Додано: Суб 02 кві, 2022 13:04
в телеграмі пишуть що банк підступно погіршив умови, без попередження за 1 місяць згідно законодавства
зросла вартість видачі коштів за кордоном
оплата в торгових точках і інтернеті закордоном - 1% (було 0)
перекази за кордон теж зросли в ціні (1%/5%) свої-кредитні
свині?
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greenozon
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Додано: Суб 02 кві, 2022 14:22
3% на сумму задолженности - это если со льготного периода выпадаешь? в льготном периоде по прежнему 0,0001% ?
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vovareuckij
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Додано: Суб 02 кві, 2022 15:14
а что значит перевыщено лимит на выдачу коштив?
деньги есть, но пишет такое, может деньги на баланс проводятся следующим днем?
в целом интересная банка, вроде бы все везде правильно, но в итоге не работает)
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Додано: Суб 02 кві, 2022 15:33
Starter написав:
а что значит перевыщено лимит на выдачу коштив?
деньги есть, но пишет такое, может деньги на баланс проводятся следующим днем?
в целом интересная банка, вроде бы все везде правильно, но в итоге не работает)
Вы какую операцию делаете? Банк писал что введены лимиты на снятие денег за границей и на перевод денег на заграничные карты - 100000 грн. в месяц. Может это оно?
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WallNutPen
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Додано: Суб 02 кві, 2022 15:46
WallNutPen написав:
Может это оно?
оплачивал платеж в баксах небольшой.
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Додано: Суб 02 кві, 2022 21:13
Starter написав: WallNutPen написав:
Может это оно?
оплачивал платеж в баксах небольшой.
Все ж "платіж" чи покупку? З "платежем" у мене теж нічого не вийшло.
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klug
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:01
Хто може скинути посилання на відкриття карти БВР?
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Arom
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:15
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kgromadskiy
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 11:27
Arom написав:
Хто може скинути посилання на відкриття карти БВР?
Тримайте https://bvr.page.link/jraU
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WallNutPen
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