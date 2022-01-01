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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:15
Як увімнкути 3DSecure? Не можу сплатити в енторнетах.
В офлайні сплачую без проблем.
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Кочевник
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 15:07
Кочевник написав:
Як увімнкути 3DSecure? Не можу сплатити в енторнетах.
В офлайні сплачую без проблем.
Почніть з увімкнення оплати в вуйконетах взагалі: тап по картці -> ліміти та безпека -> Інтернет-оплата.
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klug
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 17:22
klug написав: Кочевник написав:
Як увімнкути 3DSecure? Не можу сплатити в енторнетах.
В офлайні сплачую без проблем.
Почніть з увімкнення оплати в вуйконетах взагалі: тап по картці -> ліміти та безпека -> Інтернет-оплата.
Було увімкнено відразу.
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Кочевник
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Додано: П'ят 08 кві, 2022 17:52
Кочевник написав: klug написав: Кочевник написав:
Як увімнкути 3DSecure? Не можу сплатити в енторнетах.
В офлайні сплачую без проблем.
Почніть з увімкнення оплати в вуйконетах взагалі: тап по картці -> ліміти та безпека -> Інтернет-оплата.
Було увімкнено відразу.
Спробуйте пересмикнути чи що. Жодних додаткових дій не проводив, 3ДС працював від початку, сьогодні платив 3 рази - проблем не було.
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klug
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