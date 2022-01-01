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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

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Банк Власний Рахунок 2.5 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:15

Re: Банк Власний Рахунок

Як увімнкути 3DSecure? Не можу сплатити в енторнетах.
В офлайні сплачую без проблем.
Кочевник
 
Повідомлень: 2160
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 15:07

  Кочевник написав:Як увімнкути 3DSecure? Не можу сплатити в енторнетах.
В офлайні сплачую без проблем.

Почніть з увімкнення оплати в вуйконетах взагалі: тап по картці -> ліміти та безпека -> Інтернет-оплата.
klug
 
Повідомлень: 6823
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 17:22

  klug написав:
  Кочевник написав:Як увімнкути 3DSecure? Не можу сплатити в енторнетах.
В офлайні сплачую без проблем.

Почніть з увімкнення оплати в вуйконетах взагалі: тап по картці -> ліміти та безпека -> Інтернет-оплата.

Було увімкнено відразу.
Кочевник
 
Повідомлень: 2160
З нами з: 16.02.17
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Подякували: 155 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 кві, 2022 17:52

  Кочевник написав:
  klug написав:
  Кочевник написав:Як увімнкути 3DSecure? Не можу сплатити в енторнетах.
В офлайні сплачую без проблем.

Почніть з увімкнення оплати в вуйконетах взагалі: тап по картці -> ліміти та безпека -> Інтернет-оплата.

Було увімкнено відразу.

Спробуйте пересмикнути чи що. Жодних додаткових дій не проводив, 3ДС працював від початку, сьогодні платив 3 рази - проблем не було.
klug
 
Повідомлень: 6823
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Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 07:05

  Кочевник написав:Як увімнкути 3DSecure? Не можу сплатити в енторнетах.
В офлайні сплачую без проблем.

Попробуйте на другом провайдере. Бывают у меня такие затыки на разных банках, потом пропускает.
Citizen_D
 
Повідомлень: 113
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Повідомлення Додано: Вів 12 кві, 2022 07:39

Re: Банк Власний Рахунок

Був змушений пінганути саппорт, перевстановити додаток.
Тоді запрацювало.
Кочевник
 
Повідомлень: 2160
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  #<1 ... 35363738
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