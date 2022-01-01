|
|
|
Банк Власний Рахунок
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 кві, 2022 12:15
Як увімнкути 3DSecure? Не можу сплатити в енторнетах.
В офлайні сплачую без проблем.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2160
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 358 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 кві, 2022 15:07
Кочевник написав:
Як увімнкути 3DSecure? Не можу сплатити в енторнетах.
В офлайні сплачую без проблем.
Почніть з увімкнення оплати в вуйконетах взагалі: тап по картці -> ліміти та безпека -> Інтернет-оплата.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6832
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 931 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 кві, 2022 17:22
klug написав: Кочевник написав:
Як увімнкути 3DSecure? Не можу сплатити в енторнетах.
В офлайні сплачую без проблем.
Почніть з увімкнення оплати в вуйконетах взагалі: тап по картці -> ліміти та безпека -> Інтернет-оплата.
Було увімкнено відразу.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2160
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 358 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 кві, 2022 17:52
Кочевник написав: klug написав: Кочевник написав:
Як увімнкути 3DSecure? Не можу сплатити в енторнетах.
В офлайні сплачую без проблем.
Почніть з увімкнення оплати в вуйконетах взагалі: тап по картці -> ліміти та безпека -> Інтернет-оплата.
Було увімкнено відразу.
Спробуйте пересмикнути чи що. Жодних додаткових дій не проводив, 3ДС працював від початку, сьогодні платив 3 рази - проблем не було.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6832
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 931 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 09 кві, 2022 07:05
Кочевник написав:
Як увімнкути 3DSecure? Не можу сплатити в енторнетах.
В офлайні сплачую без проблем.
Попробуйте на другом провайдере. Бывают у меня такие затыки на разных банках, потом пропускает.
-
Citizen_D
-
-
- Повідомлень: 113
- З нами з: 14.03.20
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 12 кві, 2022 07:39
Був змушений пінганути саппорт, перевстановити додаток.
Тоді запрацювало.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2160
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 358 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 кві, 2022 12:43
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38452
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 6129 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:11
БВР сегодня последний день возвращает, пусть всего 1% за комуналку. Еще кто то остался или теперь 0 это уже хорошо.
-
pavyak
-
-
- Повідомлень: 2418
- З нами з: 15.02.10
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:24
pavyak написав:
БВР сегодня последний день возвращает, пусть всего 1% за комуналку. Еще кто то остался или теперь 0 это уже хорошо.
Звідки інфа?
-
genalutsk
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 06.05.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:32
genalutsk написав: pavyak написав:
БВР сегодня последний день возвращает, пусть всего 1% за комуналку. Еще кто то остался или теперь 0 это уже хорошо.
Звідки інфа?
Прислав банк в свій додаток, що з 16,04 лишаються бали лише за Сільпо.Все інше після перемоги. Дзвониш на 080 030 26 00 з цьго починається вітання.
Востаннє редагувалось pavyak
в П'ят 15 кві, 2022 15:38, всього редагувалось 1 раз.
-
pavyak
-
-
- Повідомлень: 2418
- З нами з: 15.02.10
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2296
|826360
|
|
|1274
|670569
|
|
|58
|3064
|
П'ят 15 кві, 2022 13:53
Аміго
|