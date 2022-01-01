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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2.5 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:32

  genalutsk написав:
  pavyak написав:БВР сегодня последний день возвращает, пусть всего 1% за комуналку. Еще кто то остался или теперь 0 это уже хорошо.

Звідки інфа?

Фейсбук и пуш-рассылка (пока ещё не все получили)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:59

  Вкладчик1234 написав:
  genalutsk написав:
  pavyak написав:БВР сегодня последний день возвращает, пусть всего 1% за комуналку. Еще кто то остался или теперь 0 это уже хорошо.

Звідки інфа?

Фейсбук и пуш-рассылка (пока ещё не все получили)


еще инстаграмм - при чем там под постом уже сотня лайков ... народу нравится
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 18:06

Привіт-привіт!

Кажу тобі правду – з 15.04 я змінюю ставку за Назбиратусом. Відтепер я нараховую 5% річних на залишок коштів та роблю це кожного дня!

Нее, ну у Райфа 5 и Бобра 5?.. шото тут не тоо
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 18:37

  Amethyst написав:Кажу тобі правду – з 15.04 я змінюю ставку за Назбиратусом.

Це треба бути таким лайном, щоб після закінчення операційного дня, перед вихідними написати, що з ранку ставка вже змінилася? :evil:
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:09

  klug написав:
  Amethyst написав:Кажу тобі правду – з 15.04 я змінюю ставку за Назбиратусом.

Це треба бути таким лайном, щоб після закінчення операційного дня, перед вихідними написати, що з ранку ставка вже змінилася? :evil:

Ну да, отаке
В мене ще стовчики у Лумумби є.
А Бобер -- всьоо, краще до Райфа таки повернутися.
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:13

Re: Банк Власний Рахунок

  Amethyst написав:В мене ще стовчики у Лумумби є.


Безоплатний вихід з ПУМБи - через їхню штовхачку, - нічого не змінилось?
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:19

  V2 написав:
  Amethyst написав:В мене ще стовчики у Лумумби є.


Безоплатний вихід з ПУМБи - через їхню штовхачку, - нічого не змінилось?

угу, нічого не змінилося
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:20

  V2 написав:
  Amethyst написав:В мене ще стовчики у Лумумби є.


Безоплатний вихід з ПУМБи - через їхню штовхачку, - нічого не змінилось?

Так і залишилось безкоштовно.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:27

Re: Банк Власний Рахунок

Дякую!
Бо з цією "динамікою" покращень по всіх банках ...
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:39

  klug написав:
  Amethyst написав:Кажу тобі правду – з 15.04 я змінюю ставку за Назбиратусом.

Це треба бути таким лайном, щоб після закінчення операційного дня, перед вихідними написати, що з ранку ставка вже змінилася? :evil:

Воно передумало і відіграло на 15.05.
klug
 
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