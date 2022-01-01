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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:32
genalutsk написав: pavyak написав:
БВР сегодня последний день возвращает, пусть всего 1% за комуналку. Еще кто то остался или теперь 0 это уже хорошо.
Звідки інфа?
Фейсбук и пуш-рассылка (пока ещё не все получили)
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 15:59
Вкладчик1234 написав: genalutsk написав: pavyak написав:
БВР сегодня последний день возвращает, пусть всего 1% за комуналку. Еще кто то остался или теперь 0 это уже хорошо.
Звідки інфа?
Фейсбук и пуш-рассылка (пока ещё не все получили)
еще инстаграмм - при чем там под постом уже сотня лайков ... народу нравится
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 18:06
Привіт-привіт!
Кажу тобі правду – з 15.04 я змінюю ставку за Назбиратусом. Відтепер я нараховую 5% річних на залишок коштів та роблю це кожного дня!
Нее, ну у Райфа 5 и Бобра 5?.. шото тут не тоо
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Amethyst
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 18:37
Amethyst написав:
Кажу тобі правду – з 15.04 я змінюю ставку за Назбиратусом.
Це треба бути таким лайном, щоб після закінчення операційного дня, перед вихідними написати, що з ранку ставка вже змінилася?
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klug
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:09
klug написав: Amethyst написав:
Кажу тобі правду – з 15.04 я змінюю ставку за Назбиратусом.
Це треба бути таким лайном, щоб після закінчення операційного дня, перед вихідними написати, що з ранку ставка вже змінилася?
Ну да, отаке
В мене ще стовчики у Лумумби є.
А Бобер -- всьоо, краще до Райфа таки повернутися.
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Amethyst
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:13
Amethyst написав:
В мене ще стовчики у Лумумби є.
Безоплатний вихід з ПУМБи - через їхню штовхачку, - нічого не змінилось?
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V2
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:19
V2 написав: Amethyst написав:
В мене ще стовчики у Лумумби є.
Безоплатний вихід з ПУМБи - через їхню штовхачку, - нічого не змінилось?
угу, нічого не змінилося
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Amethyst
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:20
V2 написав: Amethyst написав:
В мене ще стовчики у Лумумби є.
Безоплатний вихід з ПУМБи - через їхню штовхачку, - нічого не змінилось?
Так і залишилось безкоштовно.
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:27
Дякую!
Бо з цією "динамікою" покращень по всіх банках ...
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V2
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:39
klug написав: Amethyst написав:
Кажу тобі правду – з 15.04 я змінюю ставку за Назбиратусом.
Це треба бути таким лайном, щоб після закінчення операційного дня, перед вихідними написати, що з ранку ставка вже змінилася?
Воно передумало і відіграло на 15.05.
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klug
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