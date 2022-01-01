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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2.5 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:42

  klug написав:
  klug написав:
  Amethyst написав:Кажу тобі правду – з 15.04 я змінюю ставку за Назбиратусом.

Це треба бути таким лайном, щоб після закінчення операційного дня, перед вихідними написати, що з ранку ставка вже змінилася? :evil:

Воно передумало і відіграло на 15.05.

Тююю, я вже в ДомБухе з Пн. все переховав... Нєєє, ну капець
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:01

Re: Банк Власний Рахунок

А Бобер всегда за оплату по mcc 8999 4 процента брал "за использование кредитных средств"? Решил тут напоследок срубить кешбечика, заплатил за услугу в П24, которую ранее всегда кошерно Идеей оплачивал - и на тебе! Они хоть в грейс входят у Бобра?
Теперь как-то страшно и коммуналку платить им на портмоне
Кащей
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