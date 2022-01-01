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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:42
klug написав: klug написав: Amethyst написав:
Кажу тобі правду – з 15.04 я змінюю ставку за Назбиратусом.
Це треба бути таким лайном, щоб після закінчення операційного дня, перед вихідними написати, що з ранку ставка вже змінилася?
Воно передумало і відіграло на 15.05.
Тююю, я вже в ДомБухе з Пн. все переховав... Нєєє, ну капець
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:01
А Бобер всегда за оплату по mcc 8999 4 процента брал "за использование кредитных средств"? Решил тут напоследок срубить кешбечика, заплатил за услугу в П24, которую ранее всегда кошерно Идеей оплачивал - и на тебе! Они хоть в грейс входят у Бобра?
Теперь как-то страшно и коммуналку платить им на портмоне
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Кащей
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 22:04
Кащей написав:
А Бобер всегда за оплату по mcc 8999 4 процента брал "за использование кредитных средств"? Решил тут напоследок срубить кешбечика, заплатил за услугу в П24, которую ранее всегда кошерно Идеей оплачивал - и на тебе! Они хоть в грейс входят у Бобра?
Теперь как-то страшно и коммуналку платить им на портмоне
когда то и баллы за 8999 платил ...
но щас он его отнес к категории "квази-кеш" и начал брить
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 22:18
IMPRINTER написав:
но щас он его отнес к категории "квази-кеш" и начал брить
в грейс эта комиссия входит?
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Кащей
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 23:20
Кащей написав: IMPRINTER написав:
но щас он его отнес к категории "квази-кеш" и начал брить
в грейс эта комиссия входит?
если сама операция не входит в грейс судя по всему коль она приравнена к манисенду, то какая разница входит ли комиссия ...
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