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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:42
klug написав: klug написав: Amethyst написав:
Кажу тобі правду – з 15.04 я змінюю ставку за Назбиратусом.
Це треба бути таким лайном, щоб після закінчення операційного дня, перед вихідними написати, що з ранку ставка вже змінилася?
Воно передумало і відіграло на 15.05.
Тююю, я вже в ДомБухе з Пн. все переховав... Нєєє, ну капець
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Amethyst
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:01
А Бобер всегда за оплату по mcc 8999 4 процента брал "за использование кредитных средств"? Решил тут напоследок срубить кешбечика, заплатил за услугу в П24, которую ранее всегда кошерно Идеей оплачивал - и на тебе! Они хоть в грейс входят у Бобра?
Теперь как-то страшно и коммуналку платить им на портмоне
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Кащей
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 22:04
Кащей написав:
А Бобер всегда за оплату по mcc 8999 4 процента брал "за использование кредитных средств"? Решил тут напоследок срубить кешбечика, заплатил за услугу в П24, которую ранее всегда кошерно Идеей оплачивал - и на тебе! Они хоть в грейс входят у Бобра?
Теперь как-то страшно и коммуналку платить им на портмоне
когда то и баллы за 8999 платил ...
но щас он его отнес к категории "квази-кеш" и начал брить
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IMPRINTER
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 22:18
IMPRINTER написав:
но щас он его отнес к категории "квази-кеш" и начал брить
в грейс эта комиссия входит?
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Кащей
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Додано: П'ят 15 кві, 2022 23:20
Кащей написав: IMPRINTER написав:
но щас он его отнес к категории "квази-кеш" и начал брить
в грейс эта комиссия входит?
если сама операция не входит в грейс судя по всему коль она приравнена к манисенду, то какая разница входит ли комиссия ...
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IMPRINTER
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Додано: Суб 16 кві, 2022 09:21
Банк посчитал это не квазикешем, судя по размеру комиссии (4 процента вместо
, а переводом. Горячка меня уверяет, что такие операции входят в грейс, включая комиссию. Потому и спросил про реальный опыт.
Если все же операция и/или комиссия окажутся вне грейса, когда и как я об этом узнаю? 1 мая?
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Кащей
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Додано: Пон 18 кві, 2022 06:18
IMPRINTER написав: Кащей написав:
А Бобер всегда за оплату по mcc 8999 4 процента брал "за использование кредитных средств"? Решил тут напоследок срубить кешбечика, заплатил за услугу в П24, которую ранее всегда кошерно Идеей оплачивал - и на тебе! Они хоть в грейс входят у Бобра?
Теперь как-то страшно и коммуналку платить им на портмоне
когда то и баллы за 8999 платил ...
но щас он его отнес к категории "квази-кеш" и начал брить
А как давно мсс 8999 он отнес к квази? Теперь все оплаты с данным мсс (не только в п24) будут идти с комиссом?
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anikola13
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Додано: Пон 18 кві, 2022 16:58
anikola13 написав: IMPRINTER написав: Кащей написав:
А Бобер всегда за оплату по mcc 8999 4 процента брал "за использование кредитных средств"? Решил тут напоследок срубить кешбечика, заплатил за услугу в П24, которую ранее всегда кошерно Идеей оплачивал - и на тебе! Они хоть в грейс входят у Бобра?
Теперь как-то страшно и коммуналку платить им на портмоне
когда то и баллы за 8999 платил ...
но щас он его отнес к категории "квази-кеш" и начал брить
А как давно мсс 8999 он отнес к квази? Теперь все оплаты с данным мсс (не только в п24) будут идти с комиссом?
Думаю, после отмены КБ это уже неважно. Теперь с тем же успехом можно идейными картами платить, там точно комисса не будет.
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Кащей
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