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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2.5 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 19:42

  klug написав:
  klug написав:
  Amethyst написав:Кажу тобі правду – з 15.04 я змінюю ставку за Назбиратусом.

Це треба бути таким лайном, щоб після закінчення операційного дня, перед вихідними написати, що з ранку ставка вже змінилася? :evil:

Воно передумало і відіграло на 15.05.

Тююю, я вже в ДомБухе з Пн. все переховав... Нєєє, ну капець
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 20:01

Re: Банк Власний Рахунок

А Бобер всегда за оплату по mcc 8999 4 процента брал "за использование кредитных средств"? Решил тут напоследок срубить кешбечика, заплатил за услугу в П24, которую ранее всегда кошерно Идеей оплачивал - и на тебе! Они хоть в грейс входят у Бобра?
Теперь как-то страшно и коммуналку платить им на портмоне
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 22:04

  Кащей написав:А Бобер всегда за оплату по mcc 8999 4 процента брал "за использование кредитных средств"? Решил тут напоследок срубить кешбечика, заплатил за услугу в П24, которую ранее всегда кошерно Идеей оплачивал - и на тебе! Они хоть в грейс входят у Бобра?
Теперь как-то страшно и коммуналку платить им на портмоне


когда то и баллы за 8999 платил ...

но щас он его отнес к категории "квази-кеш" и начал брить
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 22:18

Re: Банк Власний Рахунок

  IMPRINTER написав:но щас он его отнес к категории "квази-кеш" и начал брить
в грейс эта комиссия входит?
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 15 кві, 2022 23:20

  Кащей написав:
  IMPRINTER написав:но щас он его отнес к категории "квази-кеш" и начал брить
в грейс эта комиссия входит?


если сама операция не входит в грейс судя по всему коль она приравнена к манисенду, то какая разница входит ли комиссия ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 16 кві, 2022 09:21

Re: Банк Власний Рахунок

Банк посчитал это не квазикешем, судя по размеру комиссии (4 процента вместо 8), а переводом. Горячка меня уверяет, что такие операции входят в грейс, включая комиссию. Потому и спросил про реальный опыт.
Если все же операция и/или комиссия окажутся вне грейса, когда и как я об этом узнаю? 1 мая?
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 06:18

  IMPRINTER написав:
  Кащей написав:А Бобер всегда за оплату по mcc 8999 4 процента брал "за использование кредитных средств"? Решил тут напоследок срубить кешбечика, заплатил за услугу в П24, которую ранее всегда кошерно Идеей оплачивал - и на тебе! Они хоть в грейс входят у Бобра?
Теперь как-то страшно и коммуналку платить им на портмоне


когда то и баллы за 8999 платил ...

но щас он его отнес к категории "квази-кеш" и начал брить

А как давно мсс 8999 он отнес к квази? Теперь все оплаты с данным мсс (не только в п24) будут идти с комиссом?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 16:58

  anikola13 написав:
  IMPRINTER написав:
  Кащей написав:А Бобер всегда за оплату по mcc 8999 4 процента брал "за использование кредитных средств"? Решил тут напоследок срубить кешбечика, заплатил за услугу в П24, которую ранее всегда кошерно Идеей оплачивал - и на тебе! Они хоть в грейс входят у Бобра?
Теперь как-то страшно и коммуналку платить им на портмоне


когда то и баллы за 8999 платил ...

но щас он его отнес к категории "квази-кеш" и начал брить

А как давно мсс 8999 он отнес к квази? Теперь все оплаты с данным мсс (не только в п24) будут идти с комиссом?

Думаю, после отмены КБ это уже неважно. Теперь с тем же успехом можно идейными картами платить, там точно комисса не будет.
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 23:46

Re: Банк Власний Рахунок

  Кащей написав:А Бобер всегда за оплату по mcc 8999 4 процента брал "за использование кредитных средств"?

А что это за услуга у Вас?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 18 кві, 2022 23:57

тодобанк поступил аналогично. До января оплаты по мсс 8999 относил в льготный период и не начислял процентов. Оплата в начале января почему-то не попала в льготный период о чем никакой информации не было. Узнал об этом только когда увидел начисленные % по карте. На горячке выяснилось, что они за данный платеж, хотя до этого за него никакие проценты не начилялись. Вот так банки меняют свое отношение к клиентам. Так что Бобер ни один в этом.
vovareuckij
 
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