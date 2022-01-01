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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 кві, 2022 16:34
ВIВ написав: Кащей написав:
А Бобер всегда за оплату по mcc 8999 4 процента брал "за использование кредитных средств"?
А что это за услуга у Вас?
Оплата в П24 на 2600 одного из ФОПов, заключивших с Приватом договор. Услуги обучения, если это важно.
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Кащей
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Додано: Сер 20 кві, 2022 20:28
IMPRINTER написав:
если сама операция не входит в грейс судя по всему коль она приравнена к манисенду, то какая разница входит ли комиссия ...
Тут хіба не усе в грейсі, як у нормальних необанках? Не можу знайти адекватний договір, щоб почитати.
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klug
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Додано: Чет 21 кві, 2022 09:49
klug написав: IMPRINTER написав:
если сама операция не входит в грейс судя по всему коль она приравнена к манисенду, то какая разница входит ли комиссия ...
Тут хіба не усе в грейсі, як у нормальних необанках? Не можу знайти адекватний договір, щоб почитати.
В приложении есть данные по основным операциям и условия. . Квазикеш со своих 4, чужие 8. На фоп свои бесплатно, кредитные 4. И т.д.
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Citizen_D
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