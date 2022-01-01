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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2.5 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 19 кві, 2022 16:34

  ВIВ написав:
  Кащей написав:А Бобер всегда за оплату по mcc 8999 4 процента брал "за использование кредитных средств"?

А что это за услуга у Вас?

Оплата в П24 на 2600 одного из ФОПов, заключивших с Приватом договор. Услуги обучения, если это важно.
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 20 кві, 2022 20:28

  IMPRINTER написав:если сама операция не входит в грейс судя по всему коль она приравнена к манисенду, то какая разница входит ли комиссия ...

Тут хіба не усе в грейсі, як у нормальних необанках? Не можу знайти адекватний договір, щоб почитати.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 09:49

  klug написав:
  IMPRINTER написав:если сама операция не входит в грейс судя по всему коль она приравнена к манисенду, то какая разница входит ли комиссия ...

Тут хіба не усе в грейсі, як у нормальних необанках? Не можу знайти адекватний договір, щоб почитати.

В приложении есть данные по основным операциям и условия. . Квазикеш со своих 4, чужие 8. На фоп свои бесплатно, кредитные 4. И т.д.
Citizen_D
 
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Скажите, а п2п бесплатные, ходят? Какие лимиты на платеж/день?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 кві, 2022 18:07

  Citizen_D написав:
  klug написав:
  IMPRINTER написав:если сама операция не входит в грейс судя по всему коль она приравнена к манисенду, то какая разница входит ли комиссия ...

Тут хіба не усе в грейсі, як у нормальних необанках? Не можу знайти адекватний договір, щоб почитати.

В приложении есть данные по основным операциям и условия. . Квазикеш со своих 4, чужие 8. На фоп свои бесплатно, кредитные 4. И т.д.

Запитання було про грейс. Було б непогано, яки відповідь якось перетиналася із запитанням.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 01:17

klug

у БВР вроде как у примата - в грейс входит всё
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 19:42

Друзі,

Вирішили вам нагадати, що вже скоро будемо надсилати БОНУС від «Власного Рахунка» у додаток «Сільпо».
Щоб його отримати, треба накопичити більше 1000 балів до 29.04.2022.
Купуйте смачне та необхідне у магазинах «Сільпо», замовляйте на shop.silpo.ua чи у додатку та збільшуйте свою винагороду.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 20:33

  greenozon написав:Щоб його отримати, треба накопичити більше 1000 балів до 29.04.2022.

Учитывая, что теперь их начисляют только за покупки в Сильпо (причем даже старые добрые персональные предложения практически скисли), это может оказаться непросто. Так что забираем последний бонус, заработанный до 14 апреля, и на этом, наверное, всё.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 кві, 2022 20:48

  M-Audio написав:
  greenozon написав:Щоб його отримати, треба накопичити більше 1000 балів до 29.04.2022.

Учитывая, что теперь их начисляют только за покупки в Сильпо (причем даже старые добрые персональные предложения практически скисли), это может оказаться непросто. Так что забираем последний бонус, заработанный до 14 апреля, и на этом, наверное, всё.


до 15 апреля !
IMPRINTER
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