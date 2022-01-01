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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 кві, 2022 16:34
ВIВ написав: Кащей написав:
А Бобер всегда за оплату по mcc 8999 4 процента брал "за использование кредитных средств"?
А что это за услуга у Вас?
Оплата в П24 на 2600 одного из ФОПов, заключивших с Приватом договор. Услуги обучения, если это важно.
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Кащей
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Додано: Сер 20 кві, 2022 20:28
IMPRINTER написав:
если сама операция не входит в грейс судя по всему коль она приравнена к манисенду, то какая разница входит ли комиссия ...
Тут хіба не усе в грейсі, як у нормальних необанках? Не можу знайти адекватний договір, щоб почитати.
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klug
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Додано: Чет 21 кві, 2022 09:49
klug написав: IMPRINTER написав:
если сама операция не входит в грейс судя по всему коль она приравнена к манисенду, то какая разница входит ли комиссия ...
Тут хіба не усе в грейсі, як у нормальних необанках? Не можу знайти адекватний договір, щоб почитати.
В приложении есть данные по основным операциям и условия. . Квазикеш со своих 4, чужие 8. На фоп свои бесплатно, кредитные 4. И т.д.
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Citizen_D
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Додано: Чет 21 кві, 2022 12:14
Скажите, а п2п бесплатные, ходят? Какие лимиты на платеж/день?
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la9
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Додано: Чет 21 кві, 2022 18:07
Citizen_D написав: klug написав: IMPRINTER написав:
если сама операция не входит в грейс судя по всему коль она приравнена к манисенду, то какая разница входит ли комиссия ...
Тут хіба не усе в грейсі, як у нормальних необанках? Не можу знайти адекватний договір, щоб почитати.
В приложении есть данные по основным операциям и условия. . Квазикеш со своих 4, чужие 8. На фоп свои бесплатно, кредитные 4. И т.д.
Запитання було про грейс. Було б непогано, яки відповідь якось перетиналася із запитанням.
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klug
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Додано: Суб 23 кві, 2022 01:17
klug
у БВР вроде как у примата - в грейс входит всё
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IMPRINTER
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Додано: Пон 25 кві, 2022 19:42
Друзі,
Вирішили вам нагадати, що вже скоро будемо надсилати БОНУС від «Власного Рахунка» у додаток «Сільпо».
Щоб його отримати, треба накопичити більше 1000 балів до 29.04.2022.
Купуйте смачне та необхідне у магазинах «Сільпо», замовляйте на shop.silpo.ua чи у додатку та збільшуйте свою винагороду.
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greenozon
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Додано: Пон 25 кві, 2022 20:33
greenozon написав:
Щоб його отримати, треба накопичити більше 1000 балів до 29.04.2022.
Учитывая, что теперь их начисляют только за покупки в Сильпо (причем даже старые добрые персональные предложения практически скисли), это может оказаться непросто. Так что забираем последний бонус, заработанный до 14 апреля, и на этом, наверное, всё.
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M-Audio
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Додано: Пон 25 кві, 2022 20:48
M-Audio написав: greenozon написав:
Щоб його отримати, треба накопичити більше 1000 балів до 29.04.2022.
Учитывая, что теперь их начисляют только за покупки в Сильпо (причем даже старые добрые персональные предложения практически скисли), это может оказаться непросто. Так что забираем последний бонус, заработанный до 14 апреля, и на этом, наверное, всё.
до 15 апреля !
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IMPRINTER
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