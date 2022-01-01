Можливо хтось з форумчан щось підкаже:
У мобільному додатку БВР та Сільпо була підв'язана кредитна картка БВР, розраховувався на касі в Сільпо додатком БВР все працювало. Потім з якогось моменту, можливо з якогось оновлення додатку ВБР, на штрих коді зникла підвязана карта, касир говорить не нає карти у додатку. А мобільному додатку Сільпо карта підв'язана, але коли розраховуюсь додатком Сільпо видає помилку з формулюванням: "Перевищено ліміт на видачу коштів". Тобто в обох мобільних додатках БВР та Сільпо не можна скористатись кредиткою БВР.
Хоча спробував через Гугл Пей, де була підвязана кредитка БВР, операція пройшла і в додатку БВР нарахувались бонуси
Тобто проблема у тому як підв'язати кредитку БВР у додатки Сільпо і БВР?