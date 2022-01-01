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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2.5 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 11:52

Можливо хтось з форумчан щось підкаже:
У мобільному додатку БВР та Сільпо була підв'язана кредитна картка БВР, розраховувався на касі в Сільпо додатком БВР все працювало. Потім з якогось моменту, можливо з якогось оновлення додатку ВБР, на штрих коді зникла підвязана карта, касир говорить не нає карти у додатку. А мобільному додатку Сільпо карта підв'язана, але коли розраховуюсь додатком Сільпо видає помилку з формулюванням: "Перевищено ліміт на видачу коштів". Тобто в обох мобільних додатках БВР та Сільпо не можна скористатись кредиткою БВР.
Хоча спробував через Гугл Пей, де була підвязана кредитка БВР, операція пройшла і в додатку БВР нарахувались бонуси
Тобто проблема у тому як підв'язати кредитку БВР у додатки Сільпо і БВР?
joik
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 11:00

Очередное улучшение тарифов с 30 апреля, о котором банк забыл предупредить: снятие налички за границей 6% (свои) и 8% + 3 дол (кредитные).
mikos
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 кві, 2022 20:41

  mikos написав:Очередное улучшение тарифов с 30 апреля, о котором банк забыл предупредить: снятие налички за границей 6% (свои) и 8% + 3 дол (кредитные).


Выравнивают курс с ларьками. Думаю скоро во всех банках такое будет.
PUnder
 
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  #<1 ... 39404142
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