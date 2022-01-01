Да этих отморозков как вообще воспринимать?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 тра, 2022 18:08
Re: Банк Власний Рахунок
Чистые мсс коды ритейла они тоже считают нарушением? А задним числом сделать мсс 8999 переводом, который используется Приватбанком буквально везде на портале
Да этих отморозков как вообще воспринимать?
Додано: Чет 05 тра, 2022 18:32
Задним числом - это как? На момент операции было все ок, а спустя Х дней нарисовали комис?
Додано: Чет 05 тра, 2022 18:34
Re: Банк Власний Рахунок
Пишіть у чат БВРа. Вони вкурсі про своє свавілля. Кажуть, що особливо настирним розблоковують облікові записи сільпо....
Додано: Чет 05 тра, 2022 19:31
Теперь просто свинячат банки.
Зараз переглядають цей форум: idealstorm, wolt450 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|