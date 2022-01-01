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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2.5 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 18:08

Re: Банк Власний Рахунок

Чистые мсс коды ритейла они тоже считают нарушением? А задним числом сделать мсс 8999 переводом, который используется Приватбанком буквально везде на портале https://next.privat24.ua/payments.
Да этих отморозков как вообще воспринимать?
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 18:32

  DENVER_S написав:Чистые мсс коды ритейла они тоже считают нарушением? А задним числом сделать мсс 8999 переводом, который используется Приватбанком буквально везде на портале https://next.privat24.ua/payments.
Да этих отморозков как вообще воспринимать?
Задним числом - это как? На момент операции было все ок, а спустя Х дней нарисовали комис?
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 18:34

Re: Банк Власний Рахунок

Пишіть у чат БВРа. Вони вкурсі про своє свавілля. Кажуть, що особливо настирним розблоковують облікові записи сільпо....
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 19:31

  vovareuckij написав:тодобанк поступил аналогично. До января оплаты по мсс 8999 относил в льготный период и не начислял процентов. Оплата в начале января почему-то не попала в льготный период о чем никакой информации не было. Узнал об этом только когда увидел начисленные % по карте. На горячке выяснилось, что они за данный платеж, хотя до этого за него никакие проценты не начилялись. Вот так банки меняют свое отношение к клиентам. Так что Бобер ни один в этом.

Теперь просто свинячат банки. :mrgreen:
копейка
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