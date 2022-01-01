Да этих отморозков как вообще воспринимать?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 тра, 2022 18:08
Re: Банк Власний Рахунок
Чистые мсс коды ритейла они тоже считают нарушением? А задним числом сделать мсс 8999 переводом, который используется Приватбанком буквально везде на портале
Да этих отморозков как вообще воспринимать?
Додано: Чет 05 тра, 2022 18:32
Задним числом - это как? На момент операции было все ок, а спустя Х дней нарисовали комис?
Додано: Чет 05 тра, 2022 18:34
Re: Банк Власний Рахунок
Пишіть у чат БВРа. Вони вкурсі про своє свавілля. Кажуть, що особливо настирним розблоковують облікові записи сільпо....
Додано: Чет 05 тра, 2022 19:31
Теперь просто свинячат банки.
Додано: Чет 05 тра, 2022 21:42
korovas2
Я так думаю, що ці хлопці з Востоку кандидати на перше місце в номінації "Кидок Року". Добре зекономили на еквайрингу за ці 2 місяці. Всі Ж відчули, як в Сільпо впали ціни завдяки тому, що їх витрати по еквайрингу були 0% замість 2%? Але цим хапугам все мало, вони пішли далі,заблокували людям бали, які вони накоплювали не один місяць. При цьому не можуть чітко пояснити причину , приймають заявку і не відповідають. Мародери одним словом...
Додано: Чет 05 тра, 2022 23:19
Додано: П'ят 06 тра, 2022 11:38
Re: Банк Власний Рахунок
Дійсно. Такого кєдла не було ніколи нівідкого. "З якої радості ще один банк" кидала)
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