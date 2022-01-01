RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2.5 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 18:08

Re: Банк Власний Рахунок

Чистые мсс коды ритейла они тоже считают нарушением? А задним числом сделать мсс 8999 переводом, который используется Приватбанком буквально везде на портале https://next.privat24.ua/payments.
Да этих отморозков как вообще воспринимать?
DENVER_S
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4546
З нами з: 05.04.11
Подякував: 708 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 18:32

  DENVER_S написав:Чистые мсс коды ритейла они тоже считают нарушением? А задним числом сделать мсс 8999 переводом, который используется Приватбанком буквально везде на портале https://next.privat24.ua/payments.
Да этих отморозков как вообще воспринимать?
Задним числом - это как? На момент операции было все ок, а спустя Х дней нарисовали комис?
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1396
З нами з: 30.08.09
Подякував: 182 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 18:34

Re: Банк Власний Рахунок

Пишіть у чат БВРа. Вони вкурсі про своє свавілля. Кажуть, що особливо настирним розблоковують облікові записи сільпо....
korovas2
 
Повідомлень: 424
З нами з: 06.03.15
Подякував: 161 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 19:31

  vovareuckij написав:тодобанк поступил аналогично. До января оплаты по мсс 8999 относил в льготный период и не начислял процентов. Оплата в начале января почему-то не попала в льготный период о чем никакой информации не было. Узнал об этом только когда увидел начисленные % по карте. На горячке выяснилось, что они за данный платеж, хотя до этого за него никакие проценты не начилялись. Вот так банки меняют свое отношение к клиентам. Так что Бобер ни один в этом.

Теперь просто свинячат банки. :mrgreen:
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 170
З нами з: 31.07.19
Подякував: 114 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 21:42

korovas2
Я так думаю, що ці хлопці з Востоку кандидати на перше місце в номінації "Кидок Року". Добре зекономили на еквайрингу за ці 2 місяці. Всі Ж відчули, як в Сільпо впали ціни завдяки тому, що їх витрати по еквайрингу були 0% замість 2%? Але цим хапугам все мало, вони пішли далі,заблокували людям бали, які вони накоплювали не один місяць. При цьому не можуть чітко пояснити причину , приймають заявку і не відповідають. Мародери одним словом...
_Slava_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 683
З нами з: 30.11.12
Подякував: 76 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 23:19

  korovas2 написав:Пишіть у чат БВРа. Вони вкурсі про своє свавілля. Кажуть, що особливо настирним розблоковують облікові записи сільпо....



Кто может поделится реальным опытом разблокировки бонусов, можете в отписаться или в личку! Спасибо!
STIGA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 276
З нами з: 22.01.19
Подякував: 38 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 11:38

Re: Банк Власний Рахунок

_Slava_ написав:korovas2
Я так думаю, що ці хлопці з Востоку кандидати на перше місце в номінації "Кидок Року". Добре зекономили на еквайрингу за ці 2 місяці. Всі Ж відчули, як в Сільпо впали ціни завдяки тому, що їх витрати по еквайрингу були 0% замість 2%? Але цим хапугам все мало, вони пішли далі,заблокували людям бали, які вони накоплювали не один місяць. При цьому не можуть чітко пояснити причину , приймають заявку і не відповідають. Мародери одним словом...
Дійсно. Такого кєдла не було ніколи нівідкого. "З якої радості ще один банк" кидала)
korovas2
 
Повідомлень: 424
З нами з: 06.03.15
Подякував: 161 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 40414243
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: WallNutPen і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 150, 151, 152
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1514 879826
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 тра, 2022 11:09
1finanсier
Райффайзен Банк 1 ... 15, 16, 17
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
168 215565
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 тра, 2022 10:13
Ромасик
Банк Альянс 1 ... 7, 8, 9
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
89 21222
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 тра, 2022 07:21
Елена Ромашко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.