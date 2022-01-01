Чистые мсс коды ритейла они тоже считают нарушением? А задним числом сделать мсс 8999 переводом, который используется Приватбанком буквально везде на портале https://next.privat24.ua/payments. Да этих отморозков как вообще воспринимать?
DENVER_S написав:Чистые мсс коды ритейла они тоже считают нарушением? А задним числом сделать мсс 8999 переводом, который используется Приватбанком буквально везде на портале https://next.privat24.ua/payments. Да этих отморозков как вообще воспринимать?
Задним числом - это как? На момент операции было все ок, а спустя Х дней нарисовали комис?
vovareuckij написав:тодобанк поступил аналогично. До января оплаты по мсс 8999 относил в льготный период и не начислял процентов. Оплата в начале января почему-то не попала в льготный период о чем никакой информации не было. Узнал об этом только когда увидел начисленные % по карте. На горячке выяснилось, что они за данный платеж, хотя до этого за него никакие проценты не начилялись. Вот так банки меняют свое отношение к клиентам. Так что Бобер ни один в этом.
korovas2 Я так думаю, що ці хлопці з Востоку кандидати на перше місце в номінації "Кидок Року". Добре зекономили на еквайрингу за ці 2 місяці. Всі Ж відчули, як в Сільпо впали ціни завдяки тому, що їх витрати по еквайрингу були 0% замість 2%? Але цим хапугам все мало, вони пішли далі,заблокували людям бали, які вони накоплювали не один місяць. При цьому не можуть чітко пояснити причину , приймають заявку і не відповідають. Мародери одним словом...
_Slava_ написав:korovas2 Я так думаю, що ці хлопці з Востоку кандидати на перше місце в номінації "Кидок Року". Добре зекономили на еквайрингу за ці 2 місяці. Всі Ж відчули, як в Сільпо впали ціни завдяки тому, що їх витрати по еквайрингу були 0% замість 2%? Але цим хапугам все мало, вони пішли далі,заблокували людям бали, які вони накоплювали не один місяць. При цьому не можуть чітко пояснити причину , приймають заявку і не відповідають. Мародери одним словом...
Дійсно. Такого кєдла не було ніколи нівідкого. "З якої радості ще один банк" кидала)