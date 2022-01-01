RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2.5 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 18:08

Re: Банк Власний Рахунок

Чистые мсс коды ритейла они тоже считают нарушением? А задним числом сделать мсс 8999 переводом, который используется Приватбанком буквально везде на портале https://next.privat24.ua/payments.
Да этих отморозков как вообще воспринимать?
DENVER_S
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4546
З нами з: 05.04.11
Подякував: 708 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 18:32

  DENVER_S написав:Чистые мсс коды ритейла они тоже считают нарушением? А задним числом сделать мсс 8999 переводом, который используется Приватбанком буквально везде на портале https://next.privat24.ua/payments.
Да этих отморозков как вообще воспринимать?
Задним числом - это как? На момент операции было все ок, а спустя Х дней нарисовали комис?
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1396
З нами з: 30.08.09
Подякував: 182 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 18:34

Re: Банк Власний Рахунок

Пишіть у чат БВРа. Вони вкурсі про своє свавілля. Кажуть, що особливо настирним розблоковують облікові записи сільпо....
korovas2
 
Повідомлень: 424
З нами з: 06.03.15
Подякував: 161 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 19:31

  vovareuckij написав:тодобанк поступил аналогично. До января оплаты по мсс 8999 относил в льготный период и не начислял процентов. Оплата в начале января почему-то не попала в льготный период о чем никакой информации не было. Узнал об этом только когда увидел начисленные % по карте. На горячке выяснилось, что они за данный платеж, хотя до этого за него никакие проценты не начилялись. Вот так банки меняют свое отношение к клиентам. Так что Бобер ни один в этом.

Теперь просто свинячат банки. :mrgreen:
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 177
З нами з: 31.07.19
Подякував: 120 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 21:42

korovas2
Я так думаю, що ці хлопці з Востоку кандидати на перше місце в номінації "Кидок Року". Добре зекономили на еквайрингу за ці 2 місяці. Всі Ж відчули, як в Сільпо впали ціни завдяки тому, що їх витрати по еквайрингу були 0% замість 2%? Але цим хапугам все мало, вони пішли далі,заблокували людям бали, які вони накоплювали не один місяць. При цьому не можуть чітко пояснити причину , приймають заявку і не відповідають. Мародери одним словом...
_Slava_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 683
З нами з: 30.11.12
Подякував: 76 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 тра, 2022 23:19

  korovas2 написав:Пишіть у чат БВРа. Вони вкурсі про своє свавілля. Кажуть, що особливо настирним розблоковують облікові записи сільпо....



Кто может поделится реальным опытом разблокировки бонусов, можете в отписаться или в личку! Спасибо!
STIGA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 276
З нами з: 22.01.19
Подякував: 38 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 тра, 2022 11:38

Re: Банк Власний Рахунок

_Slava_ написав:korovas2
Я так думаю, що ці хлопці з Востоку кандидати на перше місце в номінації "Кидок Року". Добре зекономили на еквайрингу за ці 2 місяці. Всі Ж відчули, як в Сільпо впали ціни завдяки тому, що їх витрати по еквайрингу були 0% замість 2%? Але цим хапугам все мало, вони пішли далі,заблокували людям бали, які вони накоплювали не один місяць. При цьому не можуть чітко пояснити причину , приймають заявку і не відповідають. Мародери одним словом...
Дійсно. Такого кєдла не було ніколи нівідкого. "З якої радості ще один банк" кидала)
korovas2
 
Повідомлень: 424
З нами з: 06.03.15
Подякував: 161 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 19:42

  _Slava_ написав:korovas2
Я так думаю, що ці хлопці з Востоку кандидати на перше місце в номінації "Кидок Року".

ЕКО-маркет тоже заблокировал бонусы в первый день войны (дружил с Алкой, Алка за февраль в марте все добросовестно выплатила).
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4396
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1153 раз.
Подякували: 693 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 40414243
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, ramaz, VetalUA і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 27, 28, 29
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
287 364837
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 тра, 2022 19:55
ricardo
Альфа-Банк 1 ... 261, 262, 263
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
2622 1037770
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 тра, 2022 19:33
ingtrans
ОТП БАНК 1 ... 9, 10, 11
Кочевник » П'ят 14 січ, 2022 14:56
106 73786
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 тра, 2022 14:11
root

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (288)
08.05.2022 20:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.