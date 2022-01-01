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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2.5 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 07:38

  посетитель написав:В смислі заблокували бонуси? Разраховувався бонусами все нормально.Може це якийсь індивідуальний глюк.

Нет не глюк. Очень у многих клиентов БВР на прошлой неделе оказались заблокированными все бонусы. Поддержка включает дурака пишет следующее: "За вашою банківською карткою були зроблені перекази коштів, нажаль у нашій системі стався технічний збій і вам були нараховані бали. За домогою картки банк Власний Рахунок, ви могли накопичувати бали лише за розрахунки карткою, не перекази.
Ми приносимо вибачення за завдані незручності, у вигляді компенсації ми залишимо 10 000 балів на вашому рахунку. Для розблокування картки, ми будемо вимушені списати всі накопичені бали залишивши лише 10 000 балів.". На самом деле - все написанное не правда. Все операции по карте, на которые начислялись баллы - были "покупкой" - то есть оплата за товары и услуги в интернете и в ТСС. Но банк (именно банк а не Сильпо как сотрудники банка пытались это преподнести в первые дни) сознательно пошел на блокировку бонусов. В настоящее время приняли заявку - разбираются. Но честно говоря надежды мало. Бобер оказался оголтелым скунсом
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 07:43

У меня другой вопрос - обратил ли кто внимание что в тарифах по карте БВР - тем где р2р и переводы на текущие счета физ лиц появилась приписка "лимит в месяц 35000 грн."? Это надо понимать что такой лимит переводов по СЭП и р2р банк установил с 1 мая на 1 ИНН, или как? Именно этой датой датированы изменения в тарифы. А предупреждение за месяц я что-то не припомню... Скунс2?
WallNutPen
 
Повідомлень: 289
З нами з: 08.06.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 41424344
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