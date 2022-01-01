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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2.5 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 07:38

  посетитель написав:В смислі заблокували бонуси? Разраховувався бонусами все нормально.Може це якийсь індивідуальний глюк.

Нет не глюк. Очень у многих клиентов БВР на прошлой неделе оказались заблокированными все бонусы. Поддержка включает дурака пишет следующее: "За вашою банківською карткою були зроблені перекази коштів, нажаль у нашій системі стався технічний збій і вам були нараховані бали. За домогою картки банк Власний Рахунок, ви могли накопичувати бали лише за розрахунки карткою, не перекази.
Ми приносимо вибачення за завдані незручності, у вигляді компенсації ми залишимо 10 000 балів на вашому рахунку. Для розблокування картки, ми будемо вимушені списати всі накопичені бали залишивши лише 10 000 балів.". На самом деле - все написанное не правда. Все операции по карте, на которые начислялись баллы - были "покупкой" - то есть оплата за товары и услуги в интернете и в ТСС. Но банк (именно банк а не Сильпо как сотрудники банка пытались это преподнести в первые дни) сознательно пошел на блокировку бонусов. В настоящее время приняли заявку - разбираются. Но честно говоря надежды мало. Бобер оказался оголтелым скунсом
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 18:32

  Ромасик написав:
  _Slava_ написав:korovas2
Я так думаю, що ці хлопці з Востоку кандидати на перше місце в номінації "Кидок Року".

ЕКО-маркет тоже заблокировал бонусы в первый день войны (дружил с Алкой, Алка за февраль в марте все добросовестно выплатила).

Бонусами ЕКО можна хоч сьогодні розрахуватись, припинили їх нарахування, а не розрахунок
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 18:51

Лимиты р2р сделали 35000 в месяц?!
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 21:16

  novichok написав:Лимиты р2р сделали 35000 в месяц?!

Уверены? А почитать внимательно тарифы? Там эта сноска (лимит 35000 в месяц) касается трансграничных переводов. Я специально сегодня уточнял у горячки - для р2р и Сэп внутри Украины ничего не поменялось
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 21:28

  WallNutPen написав:
  novichok написав:Лимиты р2р сделали 35000 в месяц?!

Уверены? А почитать внимательно тарифы? Там эта сноска (лимит 35000 в месяц) касается трансграничных переводов. Я специально сегодня уточнял у горячки - для р2р и Сэп внутри Украины ничего не поменялось

В том то и дело, что не уверен.Тарифы скачать не могу, интернет ну очень плохой (я тут немного под окупацией), чат дал ответ 35т в месяц и точка. А "ничего не поменялось" это сколько можно перевести по р2р в месяц?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 21:49

  novichok написав:
  WallNutPen написав:
  novichok написав:Лимиты р2р сделали 35000 в месяц?!

Уверены? А почитать внимательно тарифы? Там эта сноска (лимит 35000 в месяц) касается трансграничных переводов. Я специально сегодня уточнял у горячки - для р2р и Сэп внутри Украины ничего не поменялось

В том то и дело, что не уверен.Тарифы скачать не могу, интернет ну очень плохой (я тут немного под окупацией), чат дал ответ 35т в месяц и точка. А "ничего не поменялось" это сколько можно перевести по р2р в месяц?

Я дно никогда не мацал. Но больше пары сот тысяч гривен вообще без проблем.
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 22:56

  WallNutPen написав:Я дно никогда не мацал. Но больше пары сот тысяч гривен вообще без проблем.

Спс. А еще подскажите, СЭП с комисом?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 23:09

  novichok написав:
  WallNutPen написав:Я дно никогда не мацал. Но больше пары сот тысяч гривен вообще без проблем.

Спс. А еще подскажите, СЭП с комисом?

Нет
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Повідомлення Додано: Чет 12 тра, 2022 13:02

Re: Банк Власний Рахунок

Мне БВР после недели разбирательств все же разблокировал бонусный счет в Сiльпо. Но сумма там была не большая <500 грн. Правда мне скорее всего повезло из-за того, что за БВР числился "должок" по одной акции с еще довоенной поры, который он не исполнил, хотя обещал. Вот гамузом они решили сразу 2 вопроса дали компенсацию за "должок", ну а так как компенсация шла на бонусный счет - то разблокировали и его.
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