Додано: Пон 09 тра, 2022 07:38

посетитель написав: В смислі заблокували бонуси? Разраховувався бонусами все нормально.Може це якийсь індивідуальний глюк. В смислі заблокували бонуси? Разраховувався бонусами все нормально.Може це якийсь індивідуальний глюк.

Нет не глюк. Очень у многих клиентов БВР на прошлой неделе оказались заблокированными все бонусы. Поддержка включает дурака пишет следующее: "За вашою банківською карткою були зроблені перекази коштів, нажаль у нашій системі стався технічний збій і вам були нараховані бали. За домогою картки банк Власний Рахунок, ви могли накопичувати бали лише за розрахунки карткою, не перекази.Ми приносимо вибачення за завдані незручності, у вигляді компенсації ми залишимо 10 000 балів на вашому рахунку. Для розблокування картки, ми будемо вимушені списати всі накопичені бали залишивши лише 10 000 балів.". На самом деле - все написанное не правда. Все операции по карте, на которые начислялись баллы - были "покупкой" - то есть оплата за товары и услуги в интернете и в ТСС. Но банк (именно банк а не Сильпо как сотрудники банка пытались это преподнести в первые дни) сознательно пошел на блокировку бонусов. В настоящее время приняли заявку - разбираются. Но честно говоря надежды мало. Бобер оказался оголтелым скунсом