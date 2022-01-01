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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2.5 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 09:05

ВIВ
Було повідомлення - або скористайтесь до ... числа, або банк перерахує на ЗСУ.
Тому, думаю, Вам має бути приємно, що пригостили кавою воїна, який боронить ваш спокій!!!

"З таких шматочків складається велика й чесна перемога."
V2
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 09:34

  ВIВ написав:Сегодня по тихому смарадерили все что были "кофе на кассе".
Поддержка написала что срок действия закончился, хотя у них срок был по 1.2023года.
Зафиксировали жалобу.
Проверяйте свои "кофе", которые начислялись за открытие карты БВР.
Похоже банк стал крысой :(

Банк дней десять назад предупреждал в аппке что всё не использованное "кофе" передадут ВСУ. И потом было сообщение что таки передали воинам, если не ошибаюсь что-то около 26000 порций кофе в Одессу. Так что тут как бы все честно. И предупреждали. И кофе ваш пошел как бы на благое дело. Так что думаю не все так обидно и банк может конечно и крыса в других вопросах, но не в этом
WallNutPen
 
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