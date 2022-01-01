ВIВ
Було повідомлення - або скористайтесь до ... числа, або банк перерахує на ЗСУ.
Тому, думаю, Вам має бути приємно, що пригостили кавою воїна, який боронить ваш спокій!!!
"З таких шматочків складається велика й чесна перемога."
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 тра, 2022 09:05
ВIВ
Було повідомлення - або скористайтесь до ... числа, або банк перерахує на ЗСУ.
Тому, думаю, Вам має бути приємно, що пригостили кавою воїна, який боронить ваш спокій!!!
"З таких шматочків складається велика й чесна перемога."
Додано: Суб 14 тра, 2022 09:34
Банк дней десять назад предупреждал в аппке что всё не использованное "кофе" передадут ВСУ. И потом было сообщение что таки передали воинам, если не ошибаюсь что-то около 26000 порций кофе в Одессу. Так что тут как бы все честно. И предупреждали. И кофе ваш пошел как бы на благое дело. Так что думаю не все так обидно и банк может конечно и крыса в других вопросах, но не в этом
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