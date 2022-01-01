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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2.5 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 09:05

ВIВ
Було повідомлення - або скористайтесь до ... числа, або банк перерахує на ЗСУ.
Тому, думаю, Вам має бути приємно, що пригостили кавою воїна, який боронить ваш спокій!!!

"З таких шматочків складається велика й чесна перемога."
V2
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 09:34

  ВIВ написав:Сегодня по тихому смарадерили все что были "кофе на кассе".
Поддержка написала что срок действия закончился, хотя у них срок был по 1.2023года.
Зафиксировали жалобу.
Проверяйте свои "кофе", которые начислялись за открытие карты БВР.
Похоже банк стал крысой :(

Банк дней десять назад предупреждал в аппке что всё не использованное "кофе" передадут ВСУ. И потом было сообщение что таки передали воинам, если не ошибаюсь что-то около 26000 порций кофе в Одессу. Так что тут как бы все честно. И предупреждали. И кофе ваш пошел как бы на благое дело. Так что думаю не все так обидно и банк может конечно и крыса в других вопросах, но не в этом
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 09:55

V2
У меня сообщений не было.
Как интересно выглядела "передача кофе" :)
ВIВ
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 09:57

А самому можно как-то кофе передать в приложении?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 10:04

  lloydbanksua написав:А самому можно как-то кофе передать в приложении?

Мне своей кашки конечно не жалко. Я бы отдал если бы кнопка была в приложении.
В Одессу говорите... ну ну.
Но сколько среди скрысенных 26000 чашек кофе, принадлежало тем кто сейчас в ВСУ реально рубится на передке?
Сколько принадлежало тем кто сейчас в окупации и не имеет доступа ни к приложению, ни к магазам Сильпо?
Про беженцев и погибших вообще молчу.
ИМНО позорнейшее мелочноео мародерство.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 10:14

Re: Банк Власний Рахунок

  ВIВ написав:позорнейшее мелочноео
- це ображатись за каву, передану військовим. Тим паче, про це попереджали!!!
V2
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 11:04

  ВIВ написав:
  lloydbanksua написав:А самому можно как-то кофе передать в приложении?

Мне своей кашки конечно не жалко. Я бы отдал если бы кнопка была в приложении.
В Одессу говорите... ну ну.
Но сколько среди скрысенных 26000 чашек кофе, принадлежало тем кто сейчас в ВСУ реально рубится на передке?
Сколько принадлежало тем кто сейчас в окупации и не имеет доступа ни к приложению, ни к магазам Сильпо?
Про беженцев и погибших вообще молчу.
ИМНО позорнейшее мелочноео мародерство.

Вот нашёл их сообщение на мордокниге https://m.facebook.com/100449758416066/ ... /?sfnsn=mo - там даже фото есть. Передали 26000 порций кофе в стиках. Причем заметьте именно от пользователей получалось 11000 а банк от себя добавил ещё 15000. Думаю хомячить такое вряд ли кто стал и стики таки реально попали тем кто в Одесской ТРО.
Думаю что банки сейчас взяли курс на обнуление всяких плюшек, чтобы они не болтались годами. Приват с их Б+ и прочие программы где висели баллы, которые сейчас уже не начисляются тому примеры. Решили чтобы не возится и не засорять учёт всякой мелочью - с одной стороны обнулить а с другой стороны сделать pr для себя. В принципе имели право и предупреждали ведь. Плюс от себя для более качественного pr'a добавили 15000 стиков
WallNutPen
 
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