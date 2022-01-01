ВIВ
Було повідомлення - або скористайтесь до ... числа, або банк перерахує на ЗСУ.
Тому, думаю, Вам має бути приємно, що пригостили кавою воїна, який боронить ваш спокій!!!
"З таких шматочків складається велика й чесна перемога."
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Додано: Суб 14 тра, 2022 09:05
ВIВ
Було повідомлення - або скористайтесь до ... числа, або банк перерахує на ЗСУ.
Тому, думаю, Вам має бути приємно, що пригостили кавою воїна, який боронить ваш спокій!!!
"З таких шматочків складається велика й чесна перемога."
Додано: Суб 14 тра, 2022 09:34
Банк дней десять назад предупреждал в аппке что всё не использованное "кофе" передадут ВСУ. И потом было сообщение что таки передали воинам, если не ошибаюсь что-то около 26000 порций кофе в Одессу. Так что тут как бы все честно. И предупреждали. И кофе ваш пошел как бы на благое дело. Так что думаю не все так обидно и банк может конечно и крыса в других вопросах, но не в этом
Додано: Суб 14 тра, 2022 10:04
Мне своей кашки конечно не жалко. Я бы отдал если бы кнопка была в приложении.
В Одессу говорите... ну ну.
Но сколько среди скрысенных 26000 чашек кофе, принадлежало тем кто сейчас в ВСУ реально рубится на передке?
Сколько принадлежало тем кто сейчас в окупации и не имеет доступа ни к приложению, ни к магазам Сильпо?
Про беженцев и погибших вообще молчу.
ИМНО позорнейшее мелочноео мародерство.
Додано: Суб 14 тра, 2022 10:14
Re: Банк Власний Рахунок
Додано: Суб 14 тра, 2022 11:04
Вот нашёл их сообщение на мордокниге
Думаю что банки сейчас взяли курс на обнуление всяких плюшек, чтобы они не болтались годами. Приват с их Б+ и прочие программы где висели баллы, которые сейчас уже не начисляются тому примеры. Решили чтобы не возится и не засорять учёт всякой мелочью - с одной стороны обнулить а с другой стороны сделать pr для себя. В принципе имели право и предупреждали ведь. Плюс от себя для более качественного pr'a добавили 15000 стиков
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