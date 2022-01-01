Додано: Суб 14 тра, 2022 11:04

ВIВ написав: lloydbanksua написав: А самому можно как-то кофе передать в приложении? А самому можно как-то кофе передать в приложении?

Мне своей кашки конечно не жалко. Я бы отдал если бы кнопка была в приложении.

В Одессу говорите... ну ну.

Но сколько среди скрысенных 26000 чашек кофе, принадлежало тем кто сейчас в ВСУ реально рубится на передке?

Сколько принадлежало тем кто сейчас в окупации и не имеет доступа ни к приложению, ни к магазам Сильпо?

Про беженцев и погибших вообще молчу.

ИМНО позорнейшее мелочноео мародерство. Мне своей кашки конечно не жалко. Я бы отдал если бы кнопка была в приложении.В Одессу говорите... ну ну.Но сколько среди скрысенных 26000 чашек кофе, принадлежало тем кто сейчас в ВСУ реально рубится на передке?Сколько принадлежало тем кто сейчас в окупации и не имеет доступа ни к приложению, ни к магазам Сильпо?Про беженцев и погибших вообще молчу.ИМНО позорнейшее мелочноео мародерство.

Вот нашёл их сообщение на мордокниге- там даже фото есть. Передали 26000 порций кофе в стиках. Причем заметьте именно от пользователей получалось 11000 а банк от себя добавил ещё 15000. Думаю хомячить такое вряд ли кто стал и стики таки реально попали тем кто в Одесской ТРО.Думаю что банки сейчас взяли курс на обнуление всяких плюшек, чтобы они не болтались годами. Приват с их Б+ и прочие программы где висели баллы, которые сейчас уже не начисляются тому примеры. Решили чтобы не возится и не засорять учёт всякой мелочью - с одной стороны обнулить а с другой стороны сделать pr для себя. В принципе имели право и предупреждали ведь. Плюс от себя для более качественного pr'a добавили 15000 стиков