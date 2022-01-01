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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2.5 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 13:29

  WallNutPen написав:
  посетитель написав:Нагадую.По назбиратусу з сьогодні 5%.

Точно? А на календарь вы внимательно смотрели? Если что - то сегодня как бы всё ещё только 14-е ;)

В приложении уже 5% показывает.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 14:16

  lloydbanksua написав:
  WallNutPen написав:
  посетитель написав:Нагадую.По назбиратусу з сьогодні 5%.

Точно? А на календарь вы внимательно смотрели? Если что - то сегодня как бы всё ещё только 14-е ;)

В приложении уже 5% показывает.

Ясно. Значит обманули. 15 апреля они сначала объявили, что уже снизили ставку, но потом перенесли ее снижение на 15 мая - вот klug писал viewtopic.php?p=5423142#p5423142 . Но по ходу решили взять встречные обязательства и перевыполнить план
WallNutPen
 
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  #<1 ... 43444546
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