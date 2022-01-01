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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 тра, 2022 14:16
lloydbanksua написав: WallNutPen написав: посетитель написав:
Нагадую.По назбиратусу з сьогодні 5%.
Точно? А на календарь вы внимательно смотрели? Если что - то сегодня как бы всё ещё только 14-е
В приложении уже 5% показывает.
Ясно. Значит обманули. 15 апреля они сначала объявили, что уже снизили ставку, но потом перенесли ее снижение на 15 мая - вот klug писал viewtopic.php?p=5423142#p5423142
. Но по ходу решили взять встречные обязательства и перевыполнить план
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