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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 тра, 2022 14:16
lloydbanksua написав: WallNutPen написав: посетитель написав:
Нагадую.По назбиратусу з сьогодні 5%.
Точно? А на календарь вы внимательно смотрели? Если что - то сегодня как бы всё ещё только 14-е
В приложении уже 5% показывает.
Ясно. Значит обманули. 15 апреля они сначала объявили, что уже снизили ставку, но потом перенесли ее снижение на 15 мая - вот klug писал viewtopic.php?p=5423142#p5423142
. Но по ходу решили взять встречные обязательства и перевыполнить план
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Додано: Пон 16 тра, 2022 08:45
Пытался открыть счёт в приложении. Не так сталося як гадалося. Отказ без объяснения причин (типа реестры не работают). Писал им на почту. Тоже без делов. Все доки есть. Такое впервые у меня. У кого-то был подобный опыт? Спасибо.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 09:57
David_pl написав:
Пытался открыть счёт в приложении. Не так сталося як гадалося. Отказ без объяснения причин (типа реестры не работают). Писал им на почту. Тоже без делов. Все доки есть. Такое впервые у меня. У кого-то был подобный опыт? Спасибо.
Ну, я бы шире поставил вопрос, удалось ли кому-либо открыть кредитку в любом банке (не только в дистанционных нео-банках) после 24 февраля.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 10:14
Кащей написав: David_pl написав:
Пытался открыть счёт в приложении. Не так сталося як гадалося. Отказ без объяснения причин (типа реестры не работают). Писал им на почту. Тоже без делов. Все доки есть. Такое впервые у меня. У кого-то был подобный опыт? Спасибо.
Ну, я бы шире поставил вопрос, удалось ли кому-либо открыть кредитку в любом банке (не только в дистанционных нео-банках) после 24 февраля.
БВР дає від нуля до 5000 грн КЛ. Найчастіше - 100 грн (всі кейси - травневі).
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Додано: Пон 16 тра, 2022 10:29
Были сообщения что спорт наливал в последние пару месяцев до 10000 грн.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 10:35
WallNutPen написав:
Были сообщения что спорт наливал в последние пару месяцев до 10000 грн.
Новым клиентам?
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