RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2.5 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 13:29

  WallNutPen написав:
  посетитель написав:Нагадую.По назбиратусу з сьогодні 5%.

Точно? А на календарь вы внимательно смотрели? Если что - то сегодня как бы всё ещё только 14-е ;)

В приложении уже 5% показывает.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1031
З нами з: 22.04.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 14:16

  lloydbanksua написав:
  WallNutPen написав:
  посетитель написав:Нагадую.По назбиратусу з сьогодні 5%.

Точно? А на календарь вы внимательно смотрели? Если что - то сегодня как бы всё ещё только 14-е ;)

В приложении уже 5% показывает.

Ясно. Значит обманули. 15 апреля они сначала объявили, что уже снизили ставку, но потом перенесли ее снижение на 15 мая - вот klug писал viewtopic.php?p=5423142#p5423142 . Но по ходу решили взять встречные обязательства и перевыполнить план
WallNutPen
 
Повідомлень: 332
З нами з: 08.06.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 08:45

Re: Банк Власний Рахунок

Пытался открыть счёт в приложении. Не так сталося як гадалося. Отказ без объяснения причин (типа реестры не работают). Писал им на почту. Тоже без делов. Все доки есть. Такое впервые у меня. У кого-то был подобный опыт? Спасибо.
David_pl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 01.12.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 09:57

  David_pl написав:Пытался открыть счёт в приложении. Не так сталося як гадалося. Отказ без объяснения причин (типа реестры не работают). Писал им на почту. Тоже без делов. Все доки есть. Такое впервые у меня. У кого-то был подобный опыт? Спасибо.

Ну, я бы шире поставил вопрос, удалось ли кому-либо открыть кредитку в любом банке (не только в дистанционных нео-банках) после 24 февраля.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1402
З нами з: 30.08.09
Подякував: 182 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 10:14

  Кащей написав:
  David_pl написав:Пытался открыть счёт в приложении. Не так сталося як гадалося. Отказ без объяснения причин (типа реестры не работают). Писал им на почту. Тоже без делов. Все доки есть. Такое впервые у меня. У кого-то был подобный опыт? Спасибо.

Ну, я бы шире поставил вопрос, удалось ли кому-либо открыть кредитку в любом банке (не только в дистанционных нео-банках) после 24 февраля.


БВР дає від нуля до 5000 грн КЛ. Найчастіше - 100 грн (всі кейси - травневі).
jay2004
 
Повідомлень: 3193
З нами з: 19.02.09
Подякував: 91 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 10:29

Были сообщения что спорт наливал в последние пару месяцев до 10000 грн.
WallNutPen
 
Повідомлень: 332
З нами з: 08.06.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 10:35

  WallNutPen написав:Были сообщения что спорт наливал в последние пару месяцев до 10000 грн.

Новым клиентам?
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1402
З нами з: 30.08.09
Подякував: 182 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 43444546
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, andreyiskra, Djus, ramaz і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 271, 272, 273
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
2725 1076087
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 тра, 2022 10:27
V2
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 157, 158, 159
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1586 915532
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 тра, 2022 13:37
greenozon
А-Банк 1 ... 29, 30, 31
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
302 385812
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 тра, 2022 16:47
lloydbanksua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (168)
16.05.2022 11:39
Рынок ОВГЗ (3180)
16.05.2022 11:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.