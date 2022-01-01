RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 2.5 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 13:29

  WallNutPen написав:
  посетитель написав:Нагадую.По назбиратусу з сьогодні 5%.

Точно? А на календарь вы внимательно смотрели? Если что - то сегодня как бы всё ещё только 14-е ;)

В приложении уже 5% показывает.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1031
З нами з: 22.04.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 тра, 2022 14:16

  lloydbanksua написав:
  WallNutPen написав:
  посетитель написав:Нагадую.По назбиратусу з сьогодні 5%.

Точно? А на календарь вы внимательно смотрели? Если что - то сегодня как бы всё ещё только 14-е ;)

В приложении уже 5% показывает.

Ясно. Значит обманули. 15 апреля они сначала объявили, что уже снизили ставку, но потом перенесли ее снижение на 15 мая - вот klug писал viewtopic.php?p=5423142#p5423142 . Но по ходу решили взять встречные обязательства и перевыполнить план
WallNutPen
 
Повідомлень: 334
З нами з: 08.06.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 08:45

Re: Банк Власний Рахунок

Пытался открыть счёт в приложении. Не так сталося як гадалося. Отказ без объяснения причин (типа реестры не работают). Писал им на почту. Тоже без делов. Все доки есть. Такое впервые у меня. У кого-то был подобный опыт? Спасибо.
David_pl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7
З нами з: 01.12.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 09:57

  David_pl написав:Пытался открыть счёт в приложении. Не так сталося як гадалося. Отказ без объяснения причин (типа реестры не работают). Писал им на почту. Тоже без делов. Все доки есть. Такое впервые у меня. У кого-то был подобный опыт? Спасибо.

Ну, я бы шире поставил вопрос, удалось ли кому-либо открыть кредитку в любом банке (не только в дистанционных нео-банках) после 24 февраля.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1402
З нами з: 30.08.09
Подякував: 182 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 10:14

  Кащей написав:
  David_pl написав:Пытался открыть счёт в приложении. Не так сталося як гадалося. Отказ без объяснения причин (типа реестры не работают). Писал им на почту. Тоже без делов. Все доки есть. Такое впервые у меня. У кого-то был подобный опыт? Спасибо.

Ну, я бы шире поставил вопрос, удалось ли кому-либо открыть кредитку в любом банке (не только в дистанционных нео-банках) после 24 февраля.


БВР дає від нуля до 5000 грн КЛ. Найчастіше - 100 грн (всі кейси - травневі).
jay2004
 
Повідомлень: 3193
З нами з: 19.02.09
Подякував: 91 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 10:29

Были сообщения что спорт наливал в последние пару месяцев до 10000 грн.
WallNutPen
 
Повідомлень: 334
З нами з: 08.06.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 10:35

  WallNutPen написав:Были сообщения что спорт наливал в последние пару месяцев до 10000 грн.

Новым клиентам?
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1402
З нами з: 30.08.09
Подякував: 182 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 11:13

  Кащей написав:
  WallNutPen написав:Были сообщения что спорт наливал в последние пару месяцев до 10000 грн.

Новым клиентам?

Да. Вот человек 1 мая спрашивал работает ли рефка спорта viewtopic.php?p=5428427#p5428427 а вот он же 12 мая отписывался о данном лимите viewtopic.php?p=5432407#p5432407 . Чуть ниже его же сообщение из которого тоже видно что он недавно открылся. Лимит дали не сразу в день открытия карты а чуть погодя. Но это была нормальная практика и до войны. Знакомому именно так налили лимит. Вначале открытие карты с нулем, потом первые оплаты, и только позже наливает лимита
WallNutPen
 
Повідомлень: 334
З нами з: 08.06.20
Подякував: 10 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 12:18

  Кащей написав:
  WallNutPen написав:Были сообщения что спорт наливал в последние пару месяцев до 10000 грн.

Новым клиентам?

Спорт открыл осенью , дали с разу 10т, который лежали мертвым грузом до этого месяца. Бвр открыл в феврале, сначала дали 0, потом в марте расщедрились на 100 грн, при том что карта основная при оплате в сильпо.
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2424
З нами з: 15.02.10
Подякував: 26 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 43444546
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, ingtrans, pavyak і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 272, 273, 274
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
2730 1077660
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 тра, 2022 12:11
Shaman
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 157, 158, 159
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
1586 916719
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 тра, 2022 13:37
greenozon
А-Банк 1 ... 29, 30, 31
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
302 386913
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 тра, 2022 16:47
lloydbanksua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.