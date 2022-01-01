В приложении уже 5% показывает.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 14 тра, 2022 13:29
Додано: Суб 14 тра, 2022 14:16
Ясно. Значит обманули. 15 апреля они сначала объявили, что уже снизили ставку, но потом перенесли ее снижение на 15 мая - вот klug писал viewtopic.php?p=5423142#p5423142 . Но по ходу решили взять встречные обязательства и перевыполнить план
Додано: Пон 16 тра, 2022 08:45
Re: Банк Власний Рахунок
Пытался открыть счёт в приложении. Не так сталося як гадалося. Отказ без объяснения причин (типа реестры не работают). Писал им на почту. Тоже без делов. Все доки есть. Такое впервые у меня. У кого-то был подобный опыт? Спасибо.
Додано: Пон 16 тра, 2022 09:57
Ну, я бы шире поставил вопрос, удалось ли кому-либо открыть кредитку в любом банке (не только в дистанционных нео-банках) после 24 февраля.
Додано: Пон 16 тра, 2022 10:14
БВР дає від нуля до 5000 грн КЛ. Найчастіше - 100 грн (всі кейси - травневі).
Додано: Пон 16 тра, 2022 10:29
Были сообщения что спорт наливал в последние пару месяцев до 10000 грн.
Додано: Пон 16 тра, 2022 10:35
Додано: Пон 16 тра, 2022 11:13
Да. Вот человек 1 мая спрашивал работает ли рефка спорта viewtopic.php?p=5428427#p5428427 а вот он же 12 мая отписывался о данном лимите viewtopic.php?p=5432407#p5432407 . Чуть ниже его же сообщение из которого тоже видно что он недавно открылся. Лимит дали не сразу в день открытия карты а чуть погодя. Но это была нормальная практика и до войны. Знакомому именно так налили лимит. Вначале открытие карты с нулем, потом первые оплаты, и только позже наливает лимита
Додано: Пон 16 тра, 2022 12:18
Спорт открыл осенью , дали с разу 10т, который лежали мертвым грузом до этого месяца. Бвр открыл в феврале, сначала дали 0, потом в марте расщедрились на 100 грн, при том что карта основная при оплате в сильпо.
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