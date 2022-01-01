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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

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Банк Власний Рахунок 2.5 5 8
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
2
2- Погане. Некомпетентне.
25%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
38%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 13:20

Товарищ решил открыть карту БВР исключительно ради "Назбиратуса".

Скачал приложение по рефссылке, установил. А в момент входа предлагает два варианта:
1) виртуальная карта
2) активировать купленную в "Сильпо".
В связи с чем вопрос: ему хватит виртуалки для того, чтобы завести "Назбиратус"? Расплачиваться картой он нигде не собирается.
Или надо идти в "Сильпо", покупать болванку и активировать?
Подскажите, плиз.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 14:29

Re: Банк Власний Рахунок

Якщо не помиляюся, то назбиратус з віртуалки не заводиться.
Краще пластик. Там і ліміти будуть нормальні.
Кочевник
 
Повідомлень: 2174
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 14:41

  Кочевник написав:Якщо не помиляюся, то назбиратус з віртуалки не заводиться.
Краще пластик. Там і ліміти будуть нормальні.

Да, нуна топать в Сільпо
Amethyst
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Повідомлень: 2335
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 17:32

  Кочевник написав:Якщо не помиляюся, то назбиратус з віртуалки не заводиться.
Краще пластик. Там і ліміти будуть нормальні.


У мене віртуалка та Назбиратус. Все нормально оформилося.
riwalir
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Повідомлень: 722
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 17:58

  riwalir написав:
  Кочевник написав:Якщо не помиляюся, то назбиратус з віртуалки не заводиться.
Краще пластик. Там і ліміти будуть нормальні.


У мене віртуалка та Назбиратус. Все нормально оформилося.

У меня виртуалка, но не даёт назбиратус, потому что карта с лимитами. Да и ради текущих 5% пока не парюсь.
Citizen_D
 
Повідомлень: 117
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Повідомлення Додано: Вів 17 тра, 2022 18:33

  riwalir написав:
  Кочевник написав:Якщо не помиляюся, то назбиратус з віртуалки не заводиться.
Краще пластик. Там і ліміти будуть нормальні.


У мене віртуалка та Назбиратус. Все нормально оформилося.

Мабуть ще важливо були ви до Бобра ВЖЕ клієнтом Востока чи ні
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2335
З нами з: 05.05.21
Подякував: 135 раз.
Подякували: 419 раз.
 
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  #<1 ... 44454647
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